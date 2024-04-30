Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?

Cookie tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve tarif için dikkat etmeniz gereken noktaları aşağıda görebilirsiniz. Bu kurabiyeleri ister ara öğünlerde isterseniz de çayın ya da kahvenin yanında tüketebilirsiniz.

MALZEMELER 50 gram şeker

100 gram esmer şeker

120 gram tereyağı

Bir çimdik tuz

1 yumurta

180 gram un

Yarım çay kaşığı karbonat

200 gram parça çikolata

TARİF Malzemeleri bir kapta karıştırın ve yoğurun.

Hamuru dinlendirdikten sonra elinizle şekil verin.

Yaklaşın yemek kaşığı boyutlarında olan kurabiye hamurlarını 1 saat dolapta bekletin.

Sıcak fırında 175 derece 10 dakika kadar pişirin.







