Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?

Dünya mutfaklarından kurabiyenin her türlüsü özellikle çocuklar tarafından çok sevilir. Hem çocuklara hem de misafirlerinize kahve sohbetlerinin yanında ikram etmek için farklı bir kurabiye tarifi arıyorsanız cookie tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Cookie tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve tarif için dikkat etmeniz gereken noktaları aşağıda görebilirsiniz. Bu kurabiyeleri ister ara öğünlerde isterseniz de çayın ya da kahvenin yanında tüketebilirsiniz.
MALZEMELER
50 gram şeker
100 gram esmer şeker
120 gram tereyağı
Bir çimdik tuz
1 yumurta
180 gram un
Yarım çay kaşığı karbonat
200 gram parça çikolata
TARİF
Malzemeleri bir kapta karıştırın ve yoğurun.
Hamuru dinlendirdikten sonra elinizle şekil verin.
Yaklaşın yemek kaşığı boyutlarında olan kurabiye hamurlarını 1 saat dolapta bekletin.
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