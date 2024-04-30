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    Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 22:00
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    Dünya mutfaklarından kurabiyenin her türlüsü özellikle çocuklar tarafından çok sevilir. Hem çocuklara hem de misafirlerinize kahve sohbetlerinin yanında ikram etmek için farklı bir kurabiye tarifi arıyorsanız cookie tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

    Tarif Puanı
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    Kaç adet 12
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Kase 500kal

    Cookie tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve tarif için dikkat etmeniz gereken noktaları aşağıda görebilirsiniz. Bu kurabiyeleri ister ara öğünlerde isterseniz de çayın ya da kahvenin yanında tüketebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 50 gram şeker
    • 100 gram esmer şeker
    • 120 gram tereyağı
    • Bir çimdik tuz
    • 1 yumurta
    • 180 gram un
    • Yarım çay kaşığı karbonat
    • 200 gram parça çikolata

    TARİF

    • Malzemeleri bir kapta karıştırın ve yoğurun.
    • Hamuru dinlendirdikten sonra elinizle şekil verin.
    • Yaklaşın yemek kaşığı boyutlarında olan kurabiye hamurlarını 1 saat dolapta bekletin.
    • Sıcak fırında 175 derece 10 dakika kadar pişirin.


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