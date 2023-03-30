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  4. Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan adeta eridi! Dekolteli pozuna yorum yağdı

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan adeta eridi! Dekolteli pozuna yorum yağdı

30.03.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisinde Meryem karakterine hayat veren Elçin Afacan’ın daha önce bir yılda 28 kilo vermesi gündem olmuştu. Ünlü ismin son paylaşımını görenler tanımakta güçlük geçti. Dekolteli pozlarını paylaşan Afacan’ın fotoğrafına yorum yağdı.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan adeta eridi! Dekolteli pozuna yorum yağdı

Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol alan ve oyunculuğu ile dikkat çeken Elçin Afacan şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam’da rol alıyor. Dizide Meryem karakterini canlandıran ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. Dekolteli pozlarını paylaşan Afacan’ın daha da zayıflaması dikkat çekti.

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32 yaşındaki güzel oyuncunun şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.

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Ünlü ismin takipçileri fotoğrafına “Çok kilo vermişsin bunu nasıl yaptın”, “Çok güzel olmuşsun”, “Güzeldiniz.. Daha da güzel olmuşsunuz”, “Bu ne güzellik” yorumlarında bulundular.

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