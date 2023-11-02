Çöp Adam'ın Peri'siydi... Elçin Sangu imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı ile başrolü paylaştığı Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi final yapan Elçin Sangu imaj değişikliğine gitti. Güzel oyuncu yıllardır uzun kullandığı saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısa kestirdi.

Tarzı ve saç rengiyle her daim adından söz ettiren güzel oyuncu, yeni projesine başlamadan önceki imaj değişikliğiyle sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin son haline yorum yağdı.

Elçin Sangu'nun yeni imajına; 'Çok yakışmış', 'Güzele ne yakışmaz', 'Uzun halinden daha güzel olmuş', 'Ne yaptın saçlarına', 'Nasıl kıydın o saçlara' gibi yorumlar yapıldı.

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de doğdu. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ünlülerden birisi oldu.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

Star TV'de yayımlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'taki "Defne" rolüyle tanındı. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.







