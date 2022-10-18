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  4. Çöp Adam konusu nedir? Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'lu dizi sete çıkıyor

Çöp Adam konusu nedir? Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'lu dizi sete çıkıyor

18.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun başrolü paylaşacağı Çöp Adam sete çıkıyor. Çöp Adam dizisinin konusu merak edildi. Dizinin konusu görenler "Bu dizi tutmaz" yorumlarında bulundu.

Çöp Adam konusu nedir? Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'lu dizi sete çıkıyor

OGM Pictures’ın içerik anlaşması yaptığı “Çöp Adam” dizisi bu hafta sete çıkıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği dizi Melek Gençoğlu ile Su Ersöz’ün imzasını taşıyor.

Dizide birdenbire büyük bir servete konan yazılımcı Tamer ve bankacı Peri’nin saplantılı aşkını konu alıyor. Ailesiyle yalıya taşınan ve yaşam standardı değişen Tamer, Peri’yi kaçırıp bir mahzene kapatıyor ve ona bir dünya yaratıyor.

Ekranda daha önce alışık olmadığımız türden bir yapım olan Çöp Adam’da Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu başrolü paylaşacak.

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Elçin Sangu Engin Altan Düzyatan ele
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