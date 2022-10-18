Çöp Adam konusu nedir? Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'lu dizi sete çıkıyor

OGM Pictures’ın içerik anlaşması yaptığı “Çöp Adam” dizisi bu hafta sete çıkıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği dizi Melek Gençoğlu ile Su Ersöz’ün imzasını taşıyor.

Dizide birdenbire büyük bir servete konan yazılımcı Tamer ve bankacı Peri’nin saplantılı aşkını konu alıyor. Ailesiyle yalıya taşınan ve yaşam standardı değişen Tamer, Peri’yi kaçırıp bir mahzene kapatıyor ve ona bir dünya yaratıyor.

Ekranda daha önce alışık olmadığımız türden bir yapım olan Çöp Adam’da Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu başrolü paylaşacak.

