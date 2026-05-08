Çöp evden kurtarılan adamın inanılmaz değişimi! Gözyaşlarını tutamadı

Alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, ikinci kattaki daireden gelen ağır kokular ve daire sakini Süleyman Kavaklı'dan haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine ve muhtara bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açtığında tavanı zorlayan çöp yığınları ve bu yığınların arasında bitkin düşmüş yaşlı adamla karşılaştı.

BİR YILDIR EVDEN DIŞARI ÇIKMAMIŞ

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve iki çocuğu farklı şehirlerde yaşayan Süleyman Kavaklı'nın, yaklaşık bir yıldır evinden dışarı çıkmadığı belirlendi. Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan yaşlı adamın, bu süreçteki temel ihtiyaçlarının ise kapısına yemek bırakan komşuları ve belediye ekiplerince karşılandığı öğrenildi.

Adrese gelen temizlik ekipleri evden kamyon dolusu çöp çıkardı. Kamyona yüklenen çöpler, imha edilmek üzere götürüldü. Tamamen çöplerden arınan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Ayrıca Süleyman Kavaklı'nın, hiç dışarı çıkmadığı dairesini 1,5 yıl önce icra yoluyla kaybettiği de öğrenildi.

"BUNDAN SONRA BİZE EMANETSİN"

Fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçiren Süleyman Kavaklı'ya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sahip çıktı. Ekipler tarafından evden alınan Kavaklı, İzmit Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan barınma merkezine götürüldü.

Burada sıcak bir ortamda karşılanan yaşlı adamın ilk olarak kişisel bakımları yapıldı. Bir yılın ardından ilk kez saç ve sakal tıraşı olan Süleyman Kavaklı'nın fiziksel değişimi dikkat çekti. Adeta gençleşen yaşlı adam, Büyükşehir ekiplerinin kendisine söylediği, "Senin yanındayız, bundan sonra bize emanetsin" sözleri üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Sıcak yemeğini yiyen ve tüm ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanan Kavaklı, bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez temiz ve güvenli bir yatakta huzurla uyudu. Ekiplerin yaşlı adamın sağlık durumu ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmeye devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA