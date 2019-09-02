Çöpçatan uygulamaları tecavüzleri artırıyor mu?

İskoçya polisi, kendilerine ulaşan tecavüz vakalarındaki artışta, online uygulamalar üzerinden tanışanların etkili olduğunu raporladı.

Ülkede bir yılda meydana gelen 2293 tecavüz vakasında, online uygulamalarda gerçekleşen tanışmaların sayısının yükeldiği ortaya çıktı. Polis rakamlarına göre tecavüz olaylarının %11’i online tanışmaların ilkinde veya ikincisinde gerçekleşiyor.Öte yandan 2009 yılında, online uygulamalarda yaşanan tanışmalardan sonra meydana gelen tecavüz olayları sadece 33 idi.

Bu büyük artış karşısında İskoçya polisi “Rızasını al” isminde bilgilendirici bir kampanya başlatmak zorunda kaldı. Çöpçatan uygulamaları içinde reklam olarak da yayınlanan kampanya da bireylere “rıza alınmadan” yapılacak yakınlaşmanın tecavüz olacağı hatırlatılıyor.

İskoçya polisinin online reklamlara ve kulüplere, barlara asmak için hazırlattığı afişlere, 30 bin pound bütçe ayırdığı da vurgulanıyor.

Halk ise sosyal medya ve arkadaşlık sitelerinin, bu konuda eğitici ve uyarıcı kampanyalar düzenlemelerini istiyor. Ancak kadın kullanıcılarını korkutmak istemeyen uygulamaların, sorunu görmezden geldiğine dair şikayetler de yükseliyor.

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