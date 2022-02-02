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Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

02.02.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1977 yapımı Çöpçüler Kralı filmi halen ilgiyle izleniyor. Unutulmaz yapımlar arasında yer alan Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen gibi usta oyuncular yer aldı. Çöpçüler Kralı filminin yönetmenliğini Zeki Ökten üstlendi. Söz konusu film zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alıyor. İşte detaylar...

Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çöpçüler Kralı filminin hikayesi senarist Umur Bugay'ın kaleminden çıktı. Filmin yapımcısı ise, Türk sinemasının birçok değerli filmlerinde imzası olan Ertem Eğilmez'dir. Peki Çöpçüler Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çöpçüler Kralı filmi hakkında merak edilenler...

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filminin çekimleri Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde yapıldı. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman Güneşli Sokakta bulunuyor.

Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta Şakir (Şener Şen) görev gücünü kullanarak esnaf ve çöpçünün üzerinde baskı kurar. Mahalledeki Hacer (Ayşen Gruda) temizlikçilik yapmaktadır. Mahallenin çöpçüsü Apti (Kemal Sunal) Hacer'e aşıktır. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino hayatındaki her şeyi değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal - Apti Şakrak
  • Şener Şen - Zabıta Şakir
  • Ayşen Gruda - Hacer
  • İhsan Yüce - Hacer'in Babası
  • Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
  • Nejat Gürçen - Gazino Patronu
  • Salih Sarıkaya - Kahveci
  • Selim Naşit - Bakkal
  • Muadelet Tibet - Hanife Teyze
  • İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
  • Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
  • Türker Tekin - Kapıcı İsmai
  • İhsan Bilsev - Patronun Adamı
  • Nermin Özses - Hacer'in Annesi
  • Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi


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