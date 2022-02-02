Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çöpçüler Kralı filminin hikayesi senarist Umur Bugay'ın kaleminden çıktı. Filmin yapımcısı ise, Türk sinemasının birçok değerli filmlerinde imzası olan Ertem Eğilmez'dir. Peki Çöpçüler Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çöpçüler Kralı filmi hakkında merak edilenler...

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filminin çekimleri Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde yapıldı. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman Güneşli Sokakta bulunuyor.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta Şakir (Şener Şen) görev gücünü kullanarak esnaf ve çöpçünün üzerinde baskı kurar. Mahalledeki Hacer (Ayşen Gruda) temizlikçilik yapmaktadır. Mahallenin çöpçüsü Apti (Kemal Sunal) Hacer'e aşıktır. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino hayatındaki her şeyi değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?