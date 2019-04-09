Çöpe attığınız avokado çekirdeği bakın nelere iyi geliyor!

Avokadoyu yedikten sonra çekirdeğini çöpe mi atıyorsunuz? Muhtemelen cevabınız evet. Avokado çekirdeği bahçeye dikilerek avokado ağacı yetiştirilebilir. Ancak avokado ağacından meyve alabilmeniz için beş yıl beklemeniz gerekiyor. O da seranız varsa. Yoksa avokado ağacı yetiştirme şansınız bir hayli düşük. Peki çekirdekleri atmayıp ne yapıcaz? Avokado çekirdekleri ne işe yarıyor?

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiye göre avokado çekirdeği, avokadodan daha besleyiciymiş. İnsanlar gün geçtikçe daha az yiyecek israfı yapıyorlar ve sebze-meyvelerin her kısmını kullanmaya çalışıyorlar. Ancak yine de avokado çekirdekleri çöpe atılmaya devam ediliyor.

Avokado çekirdeğiyle neler yapılabileceğine dair geçen sene Youtube’a yüklenen bir video sayesinde insanların gözü açıldı ve avokado çekirdeğini çeşitli şekillerde kullanmaya başladılar. Meğerse avokadonun en önemli kısmını çöpe atıyormuşuz.

New Yorklu beslenme uzmanı Amy Shapiro, Daily Mail’e avokado çekirdeklerinin lif ve antioksidan deposu olduğunu açıkladı. Avokado çekirdeğinin %70’inde antioksidan varmış. Ek olarak, avokado çekirdeğindeki lif sindiriminizi düzenliyor ve tok hissetmenizi sağlıyor. Yani avokado çekirdeğini tüketerek kalori alımınızı azaltabilir ve kilo verebilirsiniz.