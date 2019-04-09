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Çöpe attığınız avokado çekirdeği bakın nelere iyi geliyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Son zamanların trend besinlerinden biri olan avokadoyu bilmeyen artık neredeyse yoktur. Peki bir çok tarifte, kahvaltıda, salatalarda bolca gördüğümüz ve tükettiğimiz avokadonun çekirdeklerinin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte cevabı...

Çöpe attığınız avokado çekirdeği bakın nelere iyi geliyor!

Avokadoyu yedikten sonra çekirdeğini çöpe mi atıyorsunuz? Muhtemelen cevabınız evet. Avokado çekirdeği bahçeye dikilerek avokado ağacı yetiştirilebilir. Ancak avokado ağacından meyve alabilmeniz için beş yıl beklemeniz gerekiyor. O da seranız varsa. Yoksa avokado ağacı yetiştirme şansınız bir hayli düşük. Peki çekirdekleri atmayıp ne yapıcaz? Avokado çekirdekleri ne işe yarıyor?

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Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiye göre avokado çekirdeği, avokadodan daha besleyiciymiş. İnsanlar gün geçtikçe daha az yiyecek israfı yapıyorlar ve sebze-meyvelerin her kısmını kullanmaya çalışıyorlar. Ancak yine de avokado çekirdekleri çöpe atılmaya devam ediliyor.

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Avokado çekirdeğiyle neler yapılabileceğine dair geçen sene Youtube’a yüklenen bir video sayesinde insanların gözü açıldı ve avokado çekirdeğini çeşitli şekillerde kullanmaya başladılar. Meğerse avokadonun en önemli kısmını çöpe atıyormuşuz.

New Yorklu beslenme uzmanı Amy Shapiro, Daily Mail’e avokado çekirdeklerinin lif ve antioksidan deposu olduğunu açıkladı. Avokado çekirdeğinin %70’inde antioksidan varmış. Ek olarak, avokado çekirdeğindeki lif sindiriminizi düzenliyor ve tok hissetmenizi sağlıyor. Yani avokado çekirdeğini tüketerek kalori alımınızı azaltabilir ve kilo verebilirsiniz.

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Avokado çekirdekleri pişirilmeden yenmiyor. Sakın çiğ olarak yemeye çalışmayın. Dişinizi kırmanız işten bile değil. Avokado çekirdeklerini fırın tepsisinin üstüne koyun ve 120 derecede iki saat boyunca pişirin.

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Aslında bir alternatif daha var. Avokado çekirdeklerini blender ya da rende ile toz haline getirerek yoğurt, smoothie ve mısır gevreklerine ekleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken çekirdeklerin yumuşamasını beklemek ve yumuşadıktan sonra blender yardımıyla toz haline getirmek.

Avokado çekirdeğini toz haline getirmek için hazırlanan videoyu hemen izleyin:

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