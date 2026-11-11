Çöpten adeta servet kazandı! 12 ayda 7 milyon gelir elde etti

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde yaşayan Carter Stevens, çöpleri karıştırarak değerli eşyalar buluyor ve bunları eBay ile Facebook Marketplace gibi çevrim içi platformlarda satıyor. 31 yaşındaki girişimci, 12 aylık süreçte yaklaşık 140 bin dolar satış geliri elde ettiğini belirtiyor. CNBC Make It tarafından incelenen belgeler de bu satış rakamlarını doğruluyor.

Mart 2024'te başladığı çöp karıştırma işinde el yapımı İran halıları, yüksek fiyatlı ofis koltukları ve samuray kılıçları gibi birbirinden farklı ürünler bulan Stevens, özellikle ofis bölgeleri ve lüks konutların çevresindeki çöp konteynerlerine yöneliyor.

Üstelik kazancını artırmak için yalnızca satabileceği ürünleri değil, paketleme malzemelerini de çöplerden topluyor. Karton kutu ve koli bandı gibi gönderim malzemelerini yaklaşık yüzde 90 oranında ücretsiz temin ettiğini söylüyor. Böylece satış sırasında ortaya çıkan kargo ve paketleme giderlerini de azaltıyor.

Stevens, ABD'de çok fazla eşyanın kullanılabilir durumda olmasına rağmen çöpe atıldığını belirterek ülkedeki israfın boyutuna dikkat çekiyor.

190 OFİS KOLTUĞUNDAN 27 BİN 600 DOLAR KAZANDI

Stevens'ın bugüne kadarki en büyük kazançlarından biri, bir ofis binasının yakınındaki konteynerde bulduğu Steelcase marka koltuklar oldu. Yeni fiyatları 1.000 doların üzerinde olabilen bu koltuklardan yaklaşık 190 tanesini kamyoneti ve kendi yaptığı römorkuyla taşıdı.

Koltukların büyük bölümünü Facebook Marketplace üzerinden toplu olarak 17 bin dolara satan Stevens, kalan ürünleri tek tek listeleyerek 10 bin 600 dolar daha gelir elde etti. Böylece yalnızca bu buluşundan toplam 27 bin 600 dolar kazandı.

Girişimci, ayda yaklaşık 400 dolar ödediği depolama alanını dolduracak kadar değerli eşya bulduğunda ürünleri satışa çıkardığını anlatıyor. Özellikle şirketlerin küçülmeye gittiği dönemlerde ofis mobilyalarının çöpe atılmasının kendisi için önemli fırsatlar yarattığını belirtiyor. Bir keresinde bir binanın dışında 120 adet ayakta çalışma masası bulduğunu da aktarıyor.

Lüks apartmanların çevresinde ise West Elm gibi markalara ait mobilyalar, iPad'ler, elektronik cihazlar ve çalışır durumdaki elektrikli aletlerle karşılaştığını söylüyor. Stevens, evindeki mobilyaların neredeyse tamamını çöplerden bulduğunu ifade ediyor.

BAĞIMLILIK VE BORÇ BATAĞINDAN ÇIKTI

Stevens'ın bu işe yönelmesinin arkasında zorlu bir geçmiş bulunuyor. Beş Grammy ödüllü country ve gospel müzik yapımcısının oğlu olan Stevens, üniversite yıllarında reçeteli Adderall ilacına bağımlılık geliştirdiğini ve 2018 yılında son sınıftayken eğitimini bıraktığını anlatıyor.

Üniversite diploması olmaması nedeniyle tam zamanlı iş bulmakta zorlanan Stevens, başlangıçta ikinci el mağazalarından ve Goodwill mağazalarından vintage kıyafetler toplayarak eBay üzerinden satmaya başladı. Ancak elde ettiği kazancın önemli bir bölümünü uyuşturucuya ve lüks harcamalara ayırdığını belirtiyor.

2021 yılında ailesinin desteğiyle rehabilitasyon sürecine girerek ağır uyuşturucuları bırakmayı başardığını söylüyor. Buna rağmen kontrolsüz harcamaları devam etti. 1.200 dolarlık tasarım sandaletler, 85 inçlik televizyon ve daha sonra ödemelerini karşılayamadığı için kaybettiği Mercedes-AMG marka otomobil için yaptığı 30 bin dolarlık peşinat, bu dönemdeki harcamaları arasında yer aldı.

Haziran 2023'te kirasını ödeyemez hale gelen Stevens, bir süre kiraladığı depoda yaşadı. Güvenlik görevlileri tarafından buradan çıkarılmasının ardından üç hafta boyunca otomobilinde kaldı. Yaşadığı evsizlik sürecinin, kontrolsüz harcamalarının sonuçlarını anlamasını sağladığını belirtiyor.

Ekim 2023'te kuzeninin maddi desteğiyle yeniden ev kiralayan Stevens, gelirini daha dikkatli yönetmeye başladı. Yaklaşık beş ay sonra bir benzin istasyonunun yanında iyi durumdaki bir çift siyah Nike Air Force 1 ayakkabı buldu. Ayakkabıları dezenfekte edip internet üzerinden 35 dolara satması, çöplerden değerli ürün toplama fikrinin başlangıcı oldu.

KAZANCININ HER YIL AYNI SEVİYEDE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Stevens, tek başına çalışıyor ve yakıt masraflarını azaltmak için genellikle yaşadığı yere birkaç kilometre uzaklıktaki noktalara gidiyor. Özellikle yiyecek atıklarının bulunmadığı, daha temiz ofis konteynerlerini tercih ediyor. Ancak elde ettiği gelirin büyük bölümü, yıl içindeki birkaç yüksek kazançlı satıştan oluşuyor.

Bu nedenle 140 bin dolarlık satış rakamını her yıl tekrarlayabileceğinden emin olmadığını belirtiyor. Kazancının önemli bir bölümünü biriktirmeye çalışan Stevens, gereksiz harcamalardan uzak durmaya çalıştığını söylüyor. Ayrıca gelecekte daha düzenli bir gelir elde edebilmek için gayrimenkul toptancılığı olarak bilinen iş modelini araştırıyor. Bu yöntemde yatırımcılar için sorunlu gayrimenkullerin alım sözleşmeleri güvence altına alınıyor ve sözleşmeler belirli bir ücret karşılığında başka yatırımcılara devrediliyor.

Buna rağmen Stevens, değerli bir eşya bulma ihtimalinin kendisini çöp konteynerlerini incelemekten vazgeçirmeyeceğini düşünüyor. Bir sonraki büyük kazancın her zaman karşısına çıkabileceğini bilmenin bu işi cazip kıldığını ifade ediyor.

Görsel kaynak: CNBC Make It