GTA 6'dan yeni fragman geldi! Daha önce görülmeyen sahneler var

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) için yeni bir tanıtım videosu yayımladı. 10 Kasım 2026'da paylaşılan yaklaşık 30 saniyelik videoda daha önce gösterilmeyen sahneler yer alıyor. Şirket, yeni videoyu oyunun ön yükleme sürecinin başladığını duyurmak amacıyla yayımladı.

GTA 6'NIN YENİ FRAGMANINDA NELER VAR?

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde yayımlanan video, "Grand Theft Auto VI: Pre-Load Now" adını taşıyor.

Görüntülerde, GTA 6'nın ana karakterleri Jason Duval ve Lucia Caminos bir gece kulübünde görülüyor.

Videoda sokak yarışlarına da yer veriliyor.

Yeni görüntüler arasında polislerin bir daireye baskın düzenlediği bir sahne de bulunuyor.

Görüntülerin standart PlayStation 5 üzerinden kaydedildiğini belirtiliyor.

YENİ VİDEODA TOVE LO'NUN ŞARKISI KULLANILDI

Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre yeni tanıtım videosunda İsveçli şarkıcı Tove Lo'nun "Blood in Your Eyes" adlı parçası kullanılıyor.

Şirket, şarkının Grand Theft Auto VI: The Album'de yer aldığını da açıkladı.

GTA 6'NIN ÖN YÜKLEMESİ BAŞLADI

Rockstar Games, GTA 6'yı dijital olarak ön sipariş eden kullanıcıların 10 Kasım itibarıyla ön yüklemeye başlayabileceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre kutu içerisinde oyun koduyla satılan sürümü ön sipariş eden kullanıcılar da kodlarına ulaştıktan sonra ön yükleme yapabiliyor.

Rockstar Games'in resmi destek sayfasına göre PlayStation 5'te ön yükleme, 10 Kasım'da kullanıcıların bulunduğu bölgenin yerel saatiyle 00.00'da başladı.

Aynı destek sayfasında Xbox Series X/S için başlangıç saati 10 Kasım 00.00 GMT olarak belirtiliyor.

Rockstar'ın açıkladığı bilgilere göre ön yükleme için kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerekiyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek.

Şirketin resmi sitesinde oyunun PC sürümü için bir çıkış tarihi bulunmuyor.