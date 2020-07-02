Çorba deyip geçmeyin: Alaca çorbası tarifi

Alaca çorbası da Antep mutfağının ünü şehir sınırlarını çoktan aşmış, en lezzetli örneklerinden biri. Hem lezzetli, hem doyurucu, hem de besleyici. Öyle ki, tek başına bir öğünü kurtarma gücünde. Benzer tarifler, başka başka isimlerle pek çok yörede yapılıyor. Ama galiba Gaziantep'in Alaca çorbasının diğerlerinden en dikkat çekici farkı, tarhun otu kullanılması. Bilen bilir, tarhun bu çorbanın olmazsa olmazıdır. Daha çok et ve balık yemeklerinde, biberiye ya da defne yaprağı yerine kullanılan tarhunun yaygın bir kullanımı yok. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde yetişen tarhun, Ankaralılar tarafından çok da bilinmiyor mesela. Yeni nesil tarafından bilinmiyor demek daha doğru belki. Geleneksel Ankara yemeklerinde tarhun sık sık karşımıza çıkıyor çünkü. Tarhun, damağa değil burna hitap eden bir tat aslında. Fesleğenle (reyhan) aynı aileden. Bu da demektir ki, sadece et yemeklerinde değil, salatalarda ve çorbalarda da kullanılabilir.

Alaca Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet iri kuru soğan

2 litre su

Tuz

Karabiber

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı kuru tarhun

2 yemek kaşığı tereyağı