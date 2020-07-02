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Çorba deyip geçmeyin: Alaca çorbası tarifi

sebboy sebboy
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Bizde yemeğe çorbayla başlamak adettendir, malum. Neyse ki Türk mutfağı, senenin her günü başka bir çorba yapacak kadar zengin. Türk mutfağı deyince de Antep yemekleri, tüm dünyada ilk akla gelenlerden. 6000 yıllık tarihinde, 20'den fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehirden de bu beklenir zaten.

Çorba deyip geçmeyin: Alaca çorbası tarifi

Alaca çorbası da Antep mutfağının ünü şehir sınırlarını çoktan aşmış, en lezzetli örneklerinden biri. Hem lezzetli, hem doyurucu, hem de besleyici. Öyle ki, tek başına bir öğünü kurtarma gücünde. Benzer tarifler, başka başka isimlerle pek çok yörede yapılıyor. Ama galiba Gaziantep'in Alaca çorbasının diğerlerinden en dikkat çekici farkı, tarhun otu kullanılması. Bilen bilir, tarhun bu çorbanın olmazsa olmazıdır. Daha çok et ve balık yemeklerinde, biberiye ya da defne yaprağı yerine kullanılan tarhunun yaygın bir kullanımı yok. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde yetişen tarhun, Ankaralılar tarafından çok da bilinmiyor mesela. Yeni nesil tarafından bilinmiyor demek daha doğru belki. Geleneksel Ankara yemeklerinde tarhun sık sık karşımıza çıkıyor çünkü. Tarhun, damağa değil burna hitap eden bir tat aslında. Fesleğenle (reyhan) aynı aileden. Bu da demektir ki, sadece et yemeklerinde değil, salatalarda ve çorbalarda da kullanılabilir.

Alaca Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağı nohut
1 su bardağı yeşil mercimek
1 adet iri kuru soğan
2 litre su
Tuz
Karabiber
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı kuru tarhun
2 yemek kaşığı tereyağı

Tarif

Aşurelik buğdayı 1 gece önce, üzerini geçecek kadar suyun içine koyun, kaynatın ve üstünü kapatıp sabahı bekleyin.
Nohutu da geceden haşlayın.
Yeşil mercimek için hazırlığa gerek yok, o çabuk pişiyor.
Tereyağını bir tavada eritin.
Salçaları yağa ekleyin ve kaşığın arkasıyla ezerek kavurmaya başlayın.
Salçalar iyice ezildiğinde tarhunu ekleyin ve 2 dakika kadar da hep birlikte döndürün.
Yemeklik doğradığınız kuru soğanı, sıvı yağda kavurun.
Buğdayı, nohutu, yeşil mercimeği ve suyu ekleyin, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca ocağın ateşini kısın, mercimekler pişene kadar kaynatmaya devam edin. (Buğday ve nohut zaten önceden haşlanmıştı, ölçütümüz mercimeklerin pişmesi olacak.)
Hazırladığınız salçalı, tarhunlu sosu çorbaya ilave edin, karıştırın ve 5 dakika sonra ateşten alın. Çorbanız servise hazır.

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