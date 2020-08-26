Çorbadan mücvere, salatadan mezeye... Lezzetiyle hayran bırakan 4 lezzetli mısırlı tarif!

Tencerenize zeytinyağını alıp önceden doğradığınız soğanları ve sarımsakları pembeleşinceye kadar pişirin.

Sonra patatesler ile tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika kadar pişirin.

Çorbanızın üzerini süslemek için mısırınızın küçük bir kısmını ayırıp kalanını süt ve sebze suyunun yarısıyla tencereye alın ve patatesler pişinceye kadar kaynatın.