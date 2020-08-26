Çorbadan mücvere, salatadan mezeye... Lezzetiyle hayran bırakan 4 lezzetli mısırlı tarif!

İşte, misafirlerinizi şaşırtacak 4 farklı mısırlı tarif...
MISIR MÜCVERİ
Malzemeler:
1 su bardağı tane mısır
3 taze soğan
2 yumurta
1 çay bardağı un
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 çay kaşığı kabartma tozu
Dereotu
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Yumurtaları mısır mücverini hazırlayacağınız büyük bir karıştırma kabında çırpın.
İnce ince doğramış olduğunuz taze soğanlar ve dereotunu mısır, un, tuz, kırmızı pul biber, kabartma tozu ve ayçiçek yağı ile birlikte karıştırma kabına ekleyip karıştırın.
Mücver karışımınızı hazırladıktan sonra bir tavada sıvı yağ kızdırın ve karışımınızdan 1 yemek kaşığı ölçüsünde alıp bu yağda altın rengini alıncaya kadar kızartın.
MISIR ÇORBASI
Malzemeler:
3 koçan mısır
4 küçük patates
Yarım soğan
2 diş sarımsak
2 su bardağı süt
2 su bardağı sebze suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Hazırlanışı:
Tencerenize zeytinyağını alıp önceden doğradığınız soğanları ve sarımsakları pembeleşinceye kadar pişirin.
Sonra patatesler ile tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika kadar pişirin.
Çorbanızın üzerini süslemek için mısırınızın küçük bir kısmını ayırıp kalanını süt ve sebze suyunun yarısıyla tencereye alın ve patatesler pişinceye kadar kaynatın.
Daha sonra çorbanızı blenderdan geçirip kalan süt ve sebze suyunu ekleyerek kaynatın. Çorbanızı daha taneli seviyorsanız bir yalnız bir kısmını blenderdan geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
MISIRLI TON BALIKLI MEZE
Malzemeler:
2 küçük kutu konserve ton balığı (160 gr)
1 küçük kutu konserve mısır
2 yemek kaşığı mayonez
1 küçük kuru soğan
Hazırlanışı:
Öncelikle kuru soğanı küçük boyda küp küp doğrayın ve dereotunu ince ince kıyın.
Ardından konserve mısırın suyunun tamamını ve ton balığının yağının büyük bir bölümünü süzün.
Bir karıştırma kabında ton balığı, mısır, kuru soğan ve dereotuna mayonezi ekleyip karıştırın ve servi tabağına alıp servis edin.
PEYNİRLİ MISIR SALATASI
Malzemeler:
6 koçan mısır
Yarım su bardağı yumuşak beyaz peynir
2 yemek kaşığı erimiş tereyağı
2 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı kişniş
Yarım tatlı kaşığı toz biber
Hazırlanışı:
Öncelikle mısırları haşlayın ve bıçak kullanarak tanelerine ayırın.
Kalan malzemelerin tamamını bir kapta karıştın ve mısırları ekleyerek hepsini harmanlayın.
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