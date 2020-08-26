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  4. Çorbadan mücvere, salatadan mezeye... Lezzetiyle hayran bırakan 4 lezzetli mısırlı tarif!

Çorbadan mücvere, salatadan mezeye... Lezzetiyle hayran bırakan 4 lezzetli mısırlı tarif!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Mutfakta sayısız kullanım alanına sahip olan mısır, hiç şüphesiz ki yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Yaz bitmeden siz de mısırı sofralarınızın yıldızı haline getirecek tarifler arıyorsanız bu yazımız tam size göre. Çorbadan salataya kadar değişiklik gösteren 4 farklı mısırlı tarifi sizin için derledik.

Çorbadan mücvere, salatadan mezeye... Lezzetiyle hayran bırakan 4 lezzetli mısırlı tarif!

İşte, misafirlerinizi şaşırtacak 4 farklı mısırlı tarif...

MISIR MÜCVERİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tane mısır

  • 3 taze soğan

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Dereotu

  • Kırmızı pul biber

  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Yumurtaları mısır mücverini hazırlayacağınız büyük bir karıştırma kabında çırpın.

  • İnce ince doğramış olduğunuz taze soğanlar ve dereotunu mısır, un, tuz, kırmızı pul biber, kabartma tozu ve ayçiçek yağı ile birlikte karıştırma kabına ekleyip karıştırın.

  • Mücver karışımınızı hazırladıktan sonra bir tavada sıvı yağ kızdırın ve karışımınızdan 1 yemek kaşığı ölçüsünde alıp bu yağda altın rengini alıncaya kadar kızartın.

  • Kızaran mısırlı mücverlerinizi kağıt havlu serilmiş bir servis tabağına alarak fazla yağının süzülmesini sağlayın. İsteğe göre sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz.

MISIR ÇORBASI

Malzemeler:

  • 3 koçan mısır

  • 4 küçük patates

  • Yarım soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 su bardağı süt

  • 2 su bardağı sebze suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber

  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Tencerenize zeytinyağını alıp önceden doğradığınız soğanları ve sarımsakları pembeleşinceye kadar pişirin.

  • Sonra patatesler ile tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika kadar pişirin.

  • Çorbanızın üzerini süslemek için mısırınızın küçük bir kısmını ayırıp kalanını süt ve sebze suyunun yarısıyla tencereye alın ve patatesler pişinceye kadar kaynatın.

  • Daha sonra çorbanızı blenderdan geçirip kalan süt ve sebze suyunu ekleyerek kaynatın. Çorbanızı daha taneli seviyorsanız bir yalnız bir kısmını blenderdan geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

  • Ayırdığınız mısırlarla süsleyerek servis edin.

    • MISIRLI TON BALIKLI MEZE

    Malzemeler:

    • 2 küçük kutu konserve ton balığı (160 gr)

    • 1 küçük kutu konserve mısır

    • 2 yemek kaşığı mayonez

    • 1 küçük kuru soğan

    • 1 tutam dereotu

    Hazırlanışı:

    • Öncelikle kuru soğanı küçük boyda küp küp doğrayın ve dereotunu ince ince kıyın.

    • Ardından konserve mısırın suyunun tamamını ve ton balığının yağının büyük bir bölümünü süzün.

    • Bir karıştırma kabında ton balığı, mısır, kuru soğan ve dereotuna mayonezi ekleyip karıştırın ve servi tabağına alıp servis edin.

    • Damak tadınıza göre mezeye çıtırlık veren kuru soğan yerine 2 dal taze soğan kullanabilir ya da dereotunu çıkarabilirsiniz.

    PEYNİRLİ MISIR SALATASI

    Malzemeler:

    • 6 koçan mısır

    • Yarım su bardağı yumuşak beyaz peynir

    • 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

    • 2 yemek kaşığı limon suyu

    • 1 tatlı kaşığı kişniş

    • Yarım tatlı kaşığı toz biber

    • Çeyrek tatlı kaşığı tuz ve karabiber

    Hazırlanışı:

    • Öncelikle mısırları haşlayın ve bıçak kullanarak tanelerine ayırın.

    • Kalan malzemelerin tamamını bir kapta karıştın ve mısırları ekleyerek hepsini harmanlayın.

    • Salatanızı servis etmeden önce en az 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
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