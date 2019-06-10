Mynet Trend

Corentin Siamang, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişi olduğunu iddia etti!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 10.06.2019 18:14 | Son Güncelleme

Belçikalı Corentin Siamang adlı bir şahıs Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin kendisi olduğunu iddia etti. Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunan şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı. Siamang'ın Facebook sayfasındaki paylaşımlar Türk kullanıcılarının işgaline uğradı.

Corentin Siamang, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişi olduğunu iddia etti!

İzlanda ile yaşanan tarihi krizin yanı sıra Belçikalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması gündeme oturdu.

Kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası tutan akıl sağlığından şüphe edilen Belçikalı, kendisini kayıt altına alırken de mikrofon olarak tuvalet fırçasını ağzına sokmaya çalıştı.

“Corentin Siamang” isimli 26 yaşındaki Belçikalı şahıs, gezmek ve koşmak için gittiği İzlanda’dan ülkesine dönerken Milli Takım’la karşılaştığını ve o hareketi yaptığını iddia etti.

26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang Facebook hesabından yaptığı ve daha sonrasında da sildiği paylaşımda, "Arkadaşlar İzlanda’da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika’ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı’nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı! Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı. Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar “kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı” kabul edilemez ve utançverici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu. Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalı’yı günah keçisi olarak belirledi. Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi. Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok! Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe “Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz” diye sordum. Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!" şeklinde konuştu.

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçekÖzelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek
Ünlü isimden çok sert İzlanda tepkisiÜnlü isimden çok sert İzlanda tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzlanda Emre Belözoğlu Corentin Siamang

En Çok Okunan Trend Haberler

Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek

Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek

52 bin dolar maaşla çalışacak asistan arıyor! Şartları ise...

52 bin dolar maaşla çalışacak asistan arıyor! Şartları ise...

Kayıp çocuk feci şekilde can vermiş

Kayıp çocuk feci şekilde can vermiş

Volkswagen'den 'emisyonsuz' dünya rekoru!

Volkswagen'den 'emisyonsuz' dünya rekoru!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam bide dalga geçiyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kinsey Wolanski: Liverpoollu futbolcular bana flört mesajı attı

Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek

Vedat Milor'dan sert İzlanda tepkisi: Başka seçenek bırakmadılar

Ünlü isimden çok sert İzlanda tepkisi

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya Westerlo ile anlaştı

Canlı yayında duyurdu! Belçika ekibiyle anlaştı

Beşiktaş U16 Takımı'nın Yunanistan'da seks skandalına karıştığı iddia edildi!

Almanya'dan Beşiktaş için seks skandalı iddiası!

Galatasaray, Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı

Galatasaray'dan Sneijder mesajı

Fransa maçına damga vuran Hasan Ali Kaldırım, sosyal medyayı salladı

Hasan Ali ve Manchester United bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.