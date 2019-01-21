SPOR

Vagner Love'ı açıkladılar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 4 oyuncudan biri olan Vagner Love'ın Brezilya'ya dönmesi an meselesi... Corinthians takımının sportif direktörü Monteiro Alves, transfer için Vagner Love'ın durumunun netleşmesini beklediklerini söyledi.

Vagner Love'ı açıkladılar

Siyah beyazlı kulüpten, önce 1.5 yıllık kontratına karşılık bonservisini isteyen ve ret cevabı alan Love, son olarak 5 aylık gecikmiş alacağı için FIFA'ya başvurmuştu. Başkan Fikret Orman'ın sert tepkisi karşısında geri adım atan Brezilyalı oyuncu, alacakları ve kalan 1.5 yıllık kontratı için yönetim ile uzlaşma yoluna gitti.

Yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken, Love'ın transfer olmak istediği Corinthians takımından da son durum ile ilgili bir açıklama geldi. Corinthians takımının sportif direktörü Monteiro Alves, transfer için Love'ın durumunun netleşmesini beklediklerini söyledi. Brezilya basınına açıklama yapan Monteiro Alves, "Bir süredir Love'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Vagner Love almak istediğimiz bir oyuncu. Bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş'ın Love'a yüksek miktarda borcu var. Bu sorunun çözüme kavuşması gerekli. Biz de haber bekliyoruz" dedi.


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vagner love Beşiktaş Corinthians

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