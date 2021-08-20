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Cornelius hızlı başladı

20.08.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konfederasyon Lig'i play-off ilk maçında sahasında AS Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un tek golünü atan yeni transfer Cornelius saniyeler içinde attığı golle yeni takımında hızlı başladı.

Cornelius hızlı başladı

Trabzonspor, UEFA Konfederasyon Ligi play-off ilk maçında dün evinde AS Roma ile karşılaştı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan bordo-mavililerde yeni transfer Cornelius, oyuna girer girmez saniyeler içinde attığı golle rövanş maçı için umutları diri tuttu.

  1. dakikada Gervinho'nun yerine oyuna dahil olan Danimarkalı forvet, saniyeler sonra topu ağlara gönderdi. Gelecek için taraftarları umutlandıran Danimarkalı forvet oyuncusu AS Roma filelerini ise 3. kez havalandırdı. Cornelius, daha önce forma giydiği Atalanta ve Parma formalarıyla İtalyan ekibinin kalesini iki kez havalandırmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Roma
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