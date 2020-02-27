Corona virüs yüzünden Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri durdu!

Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filminin çekimleri corona virüs engeline takıldı. Uzun bir süredir çekimleri devam eden Görevimiz Tehlike 7 için bir süre ara verilme kararı alındı. İtalya'ya sıçraya virüs nedeniyle orada bulunan Tom Cruise ve ekibi de salgının etkilerinden nasibini aldı.

Corona virüsü vakalarının sayısı çok ciddi oranda artış gösteriyor. Görevimiz Tehlike 7 filminin İtalya'da gerçekleşen çekimleri, ülkedeki corona virüsü vaka sayısının 219'a yükselmesiyle Venedik yerel yönetiminin müdahalesi sebebiyle durdu.

OTELDEN ÇIKAMIYORLAR

Corona virüs Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ardından en yüksek sayı İtalya'da. Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible) filminin çekimleri 1 Mart'a kadar durduruldu. Çekimlerle ilgili karar 1 Mart tarihinde yeniden değerlendirilecek. Şu sıralar kaldıkları otelden çıkmayan film ekibinin akıbeti de önümüzdeki haftada belli olacak.

Corona virüsü salgını, prodüksiyonu yerle bir etti. Paramount, "Oyuncularımızın, ekibimizin güvenliği ve Venedik yerel yönetiminin corona virüsü tehdidine karşı halka açık faaliyetleri durdurma kararı nedeniyle üç haftalık prodüksiyon planını değiştiriyoruz. Bu süreçte ekibimizin kaygılarına kulak vermek istiyoruz ve prodüksiyon başlayana kadar evlerine dönmelerine izin veriyoruz. Durumu izlemeye, sağlık ve hükümet yetkilileriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diyerek durumu açıklamaya çalıştı.



