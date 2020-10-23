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'Corontina' görücüye çıkıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İlk yerli koronavirüs temalı filmi 'Corontina' 27 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

'Corontina' görücüye çıkıyor

Covid-19 konulu ilk sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Can Sarcan’ın, başrolünü ise Ayşe Akın’ın üstlendiği film, 27 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

Başrolünü Ayşe Akın’ın üstlendiği, kadrosunda Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ, Melih Değirmenci, Özüm Çakır, Serhat Sümer, Selçuk Yapar, Volkan Güleç’in yanı sıra Allen Stewart ve Michelle Denise Rinehart gibi yabancı oyuncuların da yer aldığı “Corontina”, Türkiye’de tamamı İngilizce çekilen ilk film olma özelliğini taşıyor.

YARIŞMACILARIN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu mayıs ayında, alınan özel izinle İstiklal Caddesi’nde çekilen “Corontina”, 1 milyon dolar ödüllü bir televizyon yarışmasına katılan 8 kişinin gerilim yüklü öyküsünü beyazperdeye taşıyacak. Senaryosunu Bilal kalyoncu, Can Sarcan ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı filmin konusu şöyle: Dünyanın dört bir yanından gelen 8 yarışmacı, dış dünyayla iletişimleri olmadan, kameralarla dolu bir evde 1 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya bir yarışın içine girerler. Yaşadıkları olağandışı durumlar sonrasında yarışma evini terk etmek zorunda kalırlar.

Dışarı çıktıklarında ise bıraktıklarından çok farklı bir dünyayla karşılaşacaklardır. Victoria Walker (Ayşe Akın), hakikati öğrenmek ve hayatta kalmak için diğer yarışmacılarla birlikte büyük bir savaş verir. Büyük ödülü kazanmak uğruna başlayan bu yarış, yarışmacılar için hayatta kalma mücadelesine dönüşürken, acaba bütün bu yaşananlar formatın bir parçası mıdır?

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