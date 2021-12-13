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Yöresel kahvaltı sevenlere geliyor... Pazar kahvaltısı için Çorum Cızlağı tarifi

13.12.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımı kolay, malzeme sayısı az olan harika bir kahvaltılık bulduk. Herkesin evinde kolaylıkla ulaşabileceği dört temel malzeme; un, su, tuz ve maya ile hazırlanan Çorum Cızlağı'nın vazgeçilmez lezzetini daha önce tatmış mıydınız? Cevabınız hayır ise sizi muhteşem bir lezzetle tanıştıracak tarifimize göz atın!

Yöresel kahvaltı sevenlere geliyor... Pazar kahvaltısı için Çorum Cızlağı tarifi

Çorum Cızlağı, adını aldığı şehre ait lezzetlerin başında geliyor. Sadece dört malzeme ile hazırlanan Çorum Cızlağı, Hıdırellez günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. İnanışa göre Hıdırellez günlerinde mayalı hamur yapma geleneğinden esinlenen hanımlar, mayalanıp büyüyen hamur gibi Hıdırellez niyetiyle bundan sonraki rızıklarının da çoğalıp büyüyeceğini düşünüyor. Bu nedenle hem yapımı kolay hem lezzetiyle dikkat çeken cızlaklar, tercih listelerinin başında yer alıyor. Aynı zamanda bu eşsiz lezzet, muhteşem pazar kahvaltılarını da süslüyor. Görünüşü kreple benzerlik gösterse de daha farklı malzemelerle hazırlanan atıştırmalık, isteğe göre reçel ve peynir çeşitleriyle de servis ediliyor. Dilerseniz pratik ve lezzetli atıştırmalığımızın tarifine geçelim.

ÇORUM CIZLAĞI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 4 su bardağı un

  • 6 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı kuru maya

  • 1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

  • Tereyağı

SERVİS İÇİN

  • Peynir

  • Reçel

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak hamuru karıştırabileceğiniz derin bir çırpma kabı alın.

  • Tüm malzemeleri sırasıyla (un, su, tuz, kuru maya) çırpma kabının içerisine dökün.

  • Karıştırdığınız malzemeleri mikser yardımıyla kekten biraz daha akışkan bir hamur elde edene kadar çırpın. (Kıvamı için krep hamuru düşünülebilir.)

  • Pürüzsüz kıvama gelen hamuru, bir saat kadar mayalanması için dinlenmeye bırakın.

  • Hamur mayalandıktan sonra tavanıza 1 çay kaşığı kadar sıvı yağ döküp fırça yardımıyla yağlayın. (Tercihen tereyağı da kullanılabilir.)

  • Yağlanan tavaya bir kepçe kadar hamur harcından dökün ve tavanın içerisinde hamuru iyice yayın.

  • Cızlakların yanmaması için ocağınızı kısık ateşte kullanın.

  • Önce hamurun ilk yüzünü, ardından ikinci yüzünü kızarana kadar pişirin.

  • Tüm bu adımları hazırlanan karışım bitene kadar tekrarlayın.

  • Pişen cızlakları servis tabağına alın ve soğumadan üzerine tereyağı sürün.

  • Sıcak olarak servis edin. İsterseniz cızlakları peynir veya reçel ile servis edilebilirsiniz.

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