Yöresel kahvaltı sevenlere geliyor... Pazar kahvaltısı için Çorum Cızlağı tarifi

Çorum Cızlağı, adını aldığı şehre ait lezzetlerin başında geliyor. Sadece dört malzeme ile hazırlanan Çorum Cızlağı, Hıdırellez günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. İnanışa göre Hıdırellez günlerinde mayalı hamur yapma geleneğinden esinlenen hanımlar, mayalanıp büyüyen hamur gibi Hıdırellez niyetiyle bundan sonraki rızıklarının da çoğalıp büyüyeceğini düşünüyor. Bu nedenle hem yapımı kolay hem lezzetiyle dikkat çeken cızlaklar, tercih listelerinin başında yer alıyor. Aynı zamanda bu eşsiz lezzet, muhteşem pazar kahvaltılarını da süslüyor. Görünüşü kreple benzerlik gösterse de daha farklı malzemelerle hazırlanan atıştırmalık, isteğe göre reçel ve peynir çeşitleriyle de servis ediliyor. Dilerseniz pratik ve lezzetli atıştırmalığımızın tarifine geçelim.

ÇORUM CIZLAĞI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

4 su bardağı un

6 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

Tereyağı

SERVİS İÇİN

Peynir

Reçel

HAZIRLANIŞI