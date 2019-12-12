Çorum'da 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir öğrenci yurdunda kalan 2 öğretmen ve 103 öğrenci, zehirlenme şikayeti ile hastanelere sevk edildi.

HEKİMLER ACİL MÜDAHALEYE ÇAĞRILDI



Karbonmonoksitten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme vakaları üzerine öğrencilerden 20’si Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme vakası üzerine hastanede görev yapan hekimler, acil müdahaleye çağrıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Zehirlenmenin doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şuan itibariyle öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz Devlet Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup, 103 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz, ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibariyle 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."