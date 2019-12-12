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Çorum'da 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Çorum Osmancık'ta bir öğrenci yurdunda kalan 2 öğretmen ve 103 öğrenci zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilen 103 öğrenciden 6'sının yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Zehirlenme vakası üzerine hastanede görev yapan hekimler acil müdahaleye çağrıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile görüşerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir öğrenci yurdunda kalan 2 öğretmen ve 103 öğrenci, zehirlenme şikayeti ile hastanelere sevk edildi.

HEKİMLER ACİL MÜDAHALEYE ÇAĞRILDI

Karbonmonoksitten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme vakaları üzerine öğrencilerden 20’si Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme vakası üzerine hastanede görev yapan hekimler, acil müdahaleye çağrıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Zehirlenmenin doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şuan itibariyle öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz Devlet Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup, 103 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz, ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibariyle 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."

Olayın ardından hastane gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, gazdan etkilenenleri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Çiftçi, olayın meydana geldiği yurda giderek burada da incelemelerde bulundu.

VALİ ÇİFTÇİ: 6 ÖĞRENCİMİZ YOĞUN BAKIMDA

İncelemenin ardından açıklamda bulunan Vali Çiftçi, Kız öğrenci pansiyonunda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 103 tane öğrencimiz ilçemiz devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. İlk müdahalesi devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra durumu kritik olan öğrenciler Çorum'a sevk edildi. Son aldığımız bilgilere göre 6 öğrencimiz yoğun bakımda. Öğrencilerimizin şuuru açık herhangi bir sorun yok. Savcımız olaya el koyarak gerekli incelemeleri başlattılar." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VALİ ÇİFTÇİ'DEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
çorum karbonmonoksit zehirlenmesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
osmancıktan ADAM çıktığı görüldü mü?
rezalet!!!
Nasıl bir ülke olduk yahu... Tüm işlerimiz yarım yamalak. Neresinden tutarsan tut elinde kalıyor.
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