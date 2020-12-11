Çorum Kalesi'nde heyecanlandıran keşif! 'Zindan' olarak kullanılan bölmeden ilginç şeyler çıktı

Çorum Kalesi surları ile içerisindeki tescilli 3 yapı restore edilecek. Kaledeki restorasyon çalışmaları sırasında ilk günkü sağlamlığında olan orijinal burçlar ve zindan olarak kullanılan bölme ile suçluları asmakta kullanılan darağacı ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar sırasında her gün yeni bir yapı ile karşılaşıldığını belirtti.

Çorum Kalesi’nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Şehrimiz için büyük bir projeyi daha ilmek ilmek işlemeye devam ediyoruz. Kalede mevcut yapılarımızın yıkımıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmaların neticesinde aynı anda hem kalenin surları ile ilgili hem de cephe ve silüet proje çalışmaları da devam etmekte” dedi.

ÇORUM KALESİNDE ‘JEORADAR’ ÇALIŞMASI YAPILACAK

Rölöve aşamalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Yağbat, “Rölöve çalışmalarımızı gelecek ayında Ankara’daki Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na göndereceğiz. Diğer taraftan sanat tarihçileri ve mimarlarla ilgili burada yaptığımız çalışmalarda bir takım kalıntıların olabileceği düşüncesiyle ‘jeoradar’ çalışması yapılması kararı aldık. Eğer kale içerisinde mevcut eski yapı kalıntılar varsa bunların izini sürmüş olacağız. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Eğer bu çalışmalar neticesinde hiçbir şey çıkmazsa da kale içerisinde çok daha rahat hareket etme, kalenin içini istediğimiz gibi fonksiyonlandırma imkanına kavuşmuş olacağız” diye konuştu.