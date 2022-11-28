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Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

28.11.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vurulma anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Çorum’da iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre aralarında önceden husumet bulunan H. Y. (22) ile O.A. (22), Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın sokakta kavgaya dönüşmesinin ardından O.A, tabanca ile ateş ederek H.Y'yi bacağından yaralayarak, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan vurulma anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Çorum kavga silah yaralı

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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