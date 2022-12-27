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  4. Çorum'da maden ocağında karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçi taburcu oldu

Çorum'da maden ocağında karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçi taburcu oldu

27.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un İskilip ilçesindeki maden ocağında çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenip hastaneye kaldırılan 6 işçi taburcu oldu.

İlçenin Çomu köyündeki bir maden ocağında dün sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ederken karbonmonoksit gazından etkilenen maden işçileri Adil Arık, İsmail Bayram, Veysel Bahadır, Abdullah İpek, Yılmaz Filiz ve Recep Şahin'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçiler taburcu edildi.

Çomu köyündeki bir maden ocağında 26 Aralık'ta çıkan yangına müdahale eden işçilerden 6'sı karbonmonoksit gazından etkilenmişti. Mesai arkadaşlarınca madenden çıkartılıp İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden 4'ü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Maden ocağındaki yangın ise diğer işçilerce söndürülmüştü.

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