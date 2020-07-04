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Coşkun Sabah: Arkadaşlarımdan üçü koronavirüsünden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

İzmir Mordoğan'da vereceği konser öncesi açıklama yapan sanatçı Coşkun Sabah, koronavirüs nedeniyle üç arkadaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Coşkun Sabah: Arkadaşlarımdan üçü koronavirüsünden öldü

Bir işletmenin açılış konseri için Mordoğan'a gelen ünlü besteci ve şarkıcı Coşkun Sabah, koronavirüsü nedeniyle arkadaşlarını kaybettiğini belirterek, “Biraz Trump ağzı olacak ama 'Çin virüsü' bütün dünyayı hırpaladı. Ama sağlığımız yerinde. Sağlığımız yerinde olduğu için şükür ediyoruz. Koronaya yakalananlar var. Benim arkadaşlarımdan üçü koronavirüsünden öldü. Benim piyanistimin babası koronadan vefat etti. Yine tanıdıklardan, bizim de akraba kadar yakınımız Prof. Murat Dilmener hayatını kaybetti. Kendisi Mardinliydi. Benim de anneanne tarafım Mardinli. Çok iyi bir dostumuzdu. Yani diyeceğim; bizim canımız sağsa, bu şekilde konuşuyorsak, şükredeceğiz” diye belirtti.

“GÜNLERİMİZ YA SABIR ÇEKEREK GEÇİYOR”

Korona günlerinin “Ya sabır” çekerek geçtiğini ifade eden Sabah, “Bereket benim İstanbul'da ufak, bahçeli bir evim var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bahçe bizi avuttu. Ama tabii ‘ya sabır, ya sabır, ya sabır’ dedik. Kolay iş değil. Herkes hayat standardının altında yaşadı. Günlük alışkanlıklarının çok altında kaldı. Bunu yapmak, başarmak zor. Eve kapanmak hoş bir şey değil. Herkes ne hissettiyse ben de aynısını hissettim. Bu artık dünyanın sorunu oldu. Ya sabır çekerek, kendimizi telkin ederek bu zorluğu aşacağız. İnşallah derler ki; 'Bütün dünya bundan kurtuldu. Haydi bakalım eski yaşantıya.’ Herhalde herkes zil takıp oynar” diye konuştu.

“YALAN YILLAR ADLI ŞARKIM ÇIKTI”

“Kısıtlama günlerinde yazar, çizer kitap okudu. Ressam tablo yaptı. Biz de müzik adamıyız. Biz de müzik yaptık” diye konuşan Sabah, “3 gün önce ‘Yalan Yıllar’ adlı şarkım çıktı. Güzel bir şarkı oldu. Şu anda dijitalde var. Mekanik çıkmadık. Artık sistem değişti. Dijital ortamlarda şarkılar yayınlanıyor. Üç tane şarkım da sırada bekliyor. Onların kayıtları olduktan sonra çıkaracağız. Fırsat buldukça, 3 ayda bir yeni şarkılar çıkaracağız. Yani boş durmuyoruz” sözlerine yer verdi. (İHA)

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