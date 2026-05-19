Covid ve Hanta'dan daha tehlikeli! 'Bir numaralı pandemi tehdidi'

Covid-19’un ardından dünya yeni bir salgın korkusuyla karşı karşıya. Uzmanlar, ölüm oranı çok daha yüksek olan H5N1 kuş gribinin mutasyon geçirerek insanlar arasında yayılması halinde küresel bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyayı alarma geçiren yeni salgın uyarısı geldi. Eski Dünya Sağlık Örgütü Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünün Covid-19’dan çok daha ölümcül olabileceğini belirterek “Bir sonraki pandemi koronavirüsten daha kötü olabilir” dedi.

“EN BÜYÜK PANDEMİ TEHDİDİ”

Eski Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, influenza virüslerinin küresel salgın riski açısından ilk sırada yer aldığını söyledi. Özellikle H5N1 kuş gribinin ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Swaminathan, insanlarda görülen vakalarda ölüm oranının Covid-19’dan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Swaminathan, “Koronavirüsler hâlâ büyük risk taşıyor ancak influenza virüsleri pandemi tehdidi listesinde bir numarada. H5N1 özellikle çok endişe verici çünkü insanlarda görüldüğünde ölüm oranı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

“MUTASYON GEÇİRİRSE ÇOK DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR”

Uzman isim, virüsün memelilere yayılmasının kritik bir aşama olduğunu vurguladı. Virüsün memeliler arasında yayılabilmesinin, insanlara adapte olma ihtimalini artırdığını belirten Swaminathan, Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin de benzer bir süreçten geçtiğini söyledi.

Swaminathan, “Virüs daha fazla mutasyon geçirirse insanlar arasında bulaşabilen bir yapıya dönüşebilir. Eğer bu olursa son derece ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

“COVID’DEN DAHA KÖTÜ PANDEMİ OLABİLİR”

Uzmanlara göre kuş gribinin insanlara yayılması halinde ortaya çıkabilecek küresel salgın, Covid-19’dan daha ağır sonuçlar doğurabilir. Swaminathan, “Bu gerçekleşirse koronavirüs pandemisinden çok daha kötü bir pandemi yaşanabilir” diyerek küresel gözetim sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca H5N1’e karşı aşı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirten uzmanlar, mevcut antiviral ilaçların yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor. İnsanlar üzerinde kuş gribi aşısı denemelerinin Nisan 2026’da başladığı bildirildi.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi ya da bilimsel adıyla avian influenza, çoğunlukla kuşları etkileyen A tipi influenza virüslerinin neden olduğu enfeksiyon olarak biliniyor. Özellikle yabani kuşlar ve kümes hayvanlarında görülen virüs, son yıllarda memelilere de sıçraması nedeniyle dünya genelinde yakından takip ediliyor.

İnsanlarda belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 10 gün içinde ortaya çıkıyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve kas ağrıları en yaygın belirtiler arasında yer alıyor

