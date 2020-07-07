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Çözüm bulundu! Artık reçel ve balın şekerlenmemesi için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde ve doğada yapılan her şey her zaman en doğalıdır. Doğal olduğu için de ürünün hiç kayıp vermeden son gününe kadar sağlıkla ve bozulmadan korunması o oranda zordur. Bal ve reçel çeşitlerinde olduğu gibi. Büyük emekle yaptığımız reçellerin şekerlenmiş hallerini görmek hepimiz için bir sorundur.

Çözüm bulundu! Artık reçel ve balın şekerlenmemesi için...

Kim maliyeti ve emeği büyük bir yiyeceğin tüketinceye kadar kusursuz kalmasını istemez ki? Edineceğiniz birkaç bilgi ile reçel ve balınızı şekerlenmeden saklamanız mümkün!

SAKLAMADAN ÖNCE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Kullanacağınız meyvelerin taze olmasına dikkat edin.
Seçtiğiniz meyveye bağlı olarak reçellerinizin şeker ve su oranını iyi ayarlayın.
Örneğin çilek reçelini bölmeden bütün şekilde yapacaksanız, 1 ya da 2 gün önceden üzerini şekerle kaplayın ve bekletin. Bu işlem meyvenin suyunu ve tadını tamamen vermesini sağlayacaktır. Bu da reçeli en az su ile pişirmenizi sağlar.
Bir tabağın ortasına 1 damla reçelinizden damlatın, dağılmıyor ve şekli aynı kalıyorsa daha fazla suya ihtiyacı olmadığını gösterir. Çünkü fazla su, reçellerin şekerlenmesine yol açar. Ne fazla sulu ne de fazla katı olmamalıdır.
Reçeli karıştırırken metal kaşık değil, tahta kaşık kullanmaya özen gösterin. Hatta mümkünse hiç karıştırma yapmayın. Bunun yerine tencereyi belli aralıklarla çevirip hafifçe sallayabilirsiniz.
Üzerinde biriken köpüğü mutlaka bir kaşık yardımıyla alın.
Kaynamanın ilerleyen dakikalarında (ocaktan almaya yakın) limon veya limon tuzu atın. Bu, reçelinizin istenilen kıvama gelmesine ve uzun süre şekerlenmeden saklamanıza yardımcı olur.

LEZİZ REÇELLERİMİZ HAZIR! PEKİ ŞİMDİ ŞEKERLENMEDEN NASIL SAKLAYACAĞIZ?

Reçellerinizi pişirdikten sonra uzun süre korumak istiyorsanız kesinlikle cam kavanoz kullanmalısınız. Unutmayalım, cam sağlıktır!
Şeker erimeden reçelin kaynamasına izin vermeyin. Çünkü şeker erimeden altındaki suyun kaynaması şekerlenmeye neden olur.
Reçelinizi kavanoza aktardıktan sonra tamamen soğumasını ya da oda sıcaklığına gelmesini beklemelisiniz. Daha sonra kavanozun ağzını kapatabilirsiniz.
Reçel, bal ve pekmez gibi tatlı ürünler asla aşırı soğuk ortamları sevmezler. Bu yüzden buzdolabı onlar için yanlış yerlerdir.
Doğrudan güneş ışığında kalmamalıdır. Ya da güneşe maruz kalan dolaplarda da asla saklanmamalıdır.
Eğer raf ömrü uzun olsun, şekerlenmesin istiyorsanız tek yapmanız gereken serin ve kuru ortamlarda saklamaktır.

HER ŞEYE RAĞMEN ŞEKERLENEN REÇELLER VE BALLAR İÇİN DE BİR ÇÖZÜM VAR

Sıcak su, sorunu çözecektir. Su dolu kabın içerisine oturtacağınız reçel ya da bal kavanozunu ocağa koyun. Su kaynamaya başladığında altını kısık duruma getirin. Bir süre sonra reçel yada balınızın ilk günkü görüntüsünün geri geldiğini göreceksiniz.
Buzdolabından çıkardığınız ve şekerlenmiş reçel ya da bal kavanozunu 1 gün dışarıda oda sıcaklığında bekletmeniz yine şekerlenmeyi tamamen ortadan kaldıracaktır.

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