Çözüm bulundu! Artık reçel ve balın şekerlenmemesi için...

Kim maliyeti ve emeği büyük bir yiyeceğin tüketinceye kadar kusursuz kalmasını istemez ki? Edineceğiniz birkaç bilgi ile reçel ve balınızı şekerlenmeden saklamanız mümkün!

SAKLAMADAN ÖNCE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Kullanacağınız meyvelerin taze olmasına dikkat edin.

Seçtiğiniz meyveye bağlı olarak reçellerinizin şeker ve su oranını iyi ayarlayın.

Örneğin çilek reçelini bölmeden bütün şekilde yapacaksanız, 1 ya da 2 gün önceden üzerini şekerle kaplayın ve bekletin. Bu işlem meyvenin suyunu ve tadını tamamen vermesini sağlayacaktır. Bu da reçeli en az su ile pişirmenizi sağlar.

Bir tabağın ortasına 1 damla reçelinizden damlatın, dağılmıyor ve şekli aynı kalıyorsa daha fazla suya ihtiyacı olmadığını gösterir. Çünkü fazla su, reçellerin şekerlenmesine yol açar. Ne fazla sulu ne de fazla katı olmamalıdır.

Reçeli karıştırırken metal kaşık değil, tahta kaşık kullanmaya özen gösterin. Hatta mümkünse hiç karıştırma yapmayın. Bunun yerine tencereyi belli aralıklarla çevirip hafifçe sallayabilirsiniz.

Üzerinde biriken köpüğü mutlaka bir kaşık yardımıyla alın.

Kaynamanın ilerleyen dakikalarında (ocaktan almaya yakın) limon veya limon tuzu atın. Bu, reçelinizin istenilen kıvama gelmesine ve uzun süre şekerlenmeden saklamanıza yardımcı olur.