Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 10 milyondan fazla sattı

PlayStation 1 ile özdeşleşen sınırlı sayıdaki oyundan biri olan Crash Bandicoot, 2017 itibariyle yeni nesil konsolların ve PC’nin yolunu tutmuştu. Activision beklenmedik bir kararla ilk üç Crash

Bandicoot oyununu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ismiyle satışa sundu.

Yeni nesil Crash Bandicoot üçlemesi ilk olarak 30 Haziran 2017 PlayStation 4 için satışa sunuldu. Oyuna bu platformda gösterilen ilgi, bir anlamda diğer platformların da yolunu açtı.

PC, Xbox One ve Switch için de hazırlıklarını tamamlayan yapımcı ekip Crash Bandicoot N. Sane Trilogy’i 29 Haziran 2018’de tekrardan satışa çıkardı.

İçerisinde Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back ve Crash Bandicoot 3 Warped oyunlarının yer aldığı Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oyun severlerin hayli ilgisini çekmeyi

başarmış gibi görünüyor.

Activision 2018 mali yılına ilişkin yaptığı açıklamada yeni nesil Crash Bandicoot oyununun satış rakamlarına da yer verdi. Yayınlanan rapora göre içerisinde ilk üç Crash Bandicoot oyununun bulunduğu yapım tüm platformlarda 10 milyondan fazla sattı. Elbette bu satış rakamının içerisinde dijital kopyalar ve fiziksel dağıtımlar dahil edilmiş.

Görünen o ki günümüzde klasik oyunlar hala iş yapıyor. Belki ileride daha fazla eski oyunu yeni konsollarda görme şansına da erişiriz.

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