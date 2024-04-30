Cream puff (Krem puf) tarifi: Cream puff (Krem puf) nasıl yapılır?

Cream puff tatlısı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir, verilen tarif adımlarını ve püf noktalarını uygulayabilirsiniz. Malzeme miktarlarına birebir uymayı unutmayın. Bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru için:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

70 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

1 bardak un

3 yumurta

Üzeri için:

1 çay bardağı esmer şeker

1 bardak un

85 gram tereyağı

Kreması için:

3 bardak süt

4 yumurtanın sarısı

1 çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Sosu için

Yarım paket krema

180 gram çikolata (Sütlü ya da bitter karışık olabilir)

TARİF Hamur malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.

Üzeri için gerekli malzemeleri çırpın ve toparlayıp hamur elde edin.

Üst hamurunu yağlı kağıt arasına yayıp dolapta bekletin.

Diğer hamurları fırın tepsisine sıkın.

Üzerlerine beklettiğiniz hamurdan keserek yerleştirin.

Sıcak fırında 175 derecede üstü renk değiştirene dek pişirin.

Krema malzemelerini bir tencerede pişirin.

Çikolataları eritin ve krema ile karıştırın.

Fırında pişen hamuru parçalamadan keserek içlerine önce çikolatalı sos sonra da krema sıkın.







