YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tatlı Tarifleri
    4. Cream puff (Krem puf) tarifi: Cream puff (Krem puf) nasıl yapılır?

    Cream puff (Krem puf) tarifi: Cream puff (Krem puf) nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 21:02
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dünya mutfaklarından gelen ve zaman içinde farklı ülkelerin mutfaklarında da kendini gösteren birçok lezzet vardır. Bu lezzetlerden biri de artık evlerin mutfaklarında da yapılabilen krem puf tarifidir. Bir Fransız tatlısı olan bu lezzet Cream puff, kreme puf ya da krem puf gibi farklı isimlerle de tanınan bir tatlıdır. Yapımı da oldukça pratiktir.

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç adet 15
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Adet 260kal

    Cream puff tatlısı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir, verilen tarif adımlarını ve püf noktalarını uygulayabilirsiniz. Malzeme miktarlarına birebir uymayı unutmayın. Bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • Hamuru için:
    • 1 çay bardağı süt
    • 1 çay bardağı su
    • 70 gram tereyağı
    • Yarım çay kaşığı tuz
    • 1 bardak un
    • 3 yumurta
    • Üzeri için:
    • 1 çay bardağı esmer şeker
    • 1 bardak un
    • 85 gram tereyağı
    • Kreması için:
    • 3 bardak süt
    • 4 yumurtanın sarısı
    • 1 çay bardağı şeker
    • 3 yemek kaşığı nişasta
    • 1 paket vanilya
    • 1 paket krem şanti
    • Sosu için
    • Yarım paket krema
    • 180 gram çikolata (Sütlü ya da bitter karışık olabilir)

    TARİF

    • Hamur malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.
    • Üzeri için gerekli malzemeleri çırpın ve toparlayıp hamur elde edin.
    • Üst hamurunu yağlı kağıt arasına yayıp dolapta bekletin.
    • Diğer hamurları fırın tepsisine sıkın.
    • Üzerlerine beklettiğiniz hamurdan keserek yerleştirin.
    • Sıcak fırında 175 derecede üstü renk değiştirene dek pişirin.
    • Krema malzemelerini bir tencerede pişirin.
    • Çikolataları eritin ve krema ile karıştırın.
    • Fırında pişen hamuru parçalamadan keserek içlerine önce çikolatalı sos sonra da krema sıkın.


    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?
    Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?
    Milkshake tarifi: Milkshake nasıl yapılır?Milkshake tarifi: Milkshake nasıl yapılır?
    Anahtar Kelimeler:
    tarif tarifi tatlısı tarifi püf noktaları
    En Çok Okunan Haberler
    Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 1 Mayıs'a damga vurdu

    Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 1 Mayıs'a damga vurdu

    Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

    Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

    Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

    Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

    Devir teslim töreninde 'kahkaha öncesi sessizlik'

    Devir teslim töreninde 'kahkaha öncesi sessizlik'

    1 Mayıs'ı canlı yayında takip ederken duyduğu talimat çileden çıkarttı

    1 Mayıs'ı canlı yayında takip ederken duyduğu talimat çileden çıkarttı

    Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

    Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.