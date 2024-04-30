Cream puff (Krem puf) tarifi: Cream puff (Krem puf) nasıl yapılır?

Dünya mutfaklarından gelen ve zaman içinde farklı ülkelerin mutfaklarında da kendini gösteren birçok lezzet vardır. Bu lezzetlerden biri de artık evlerin mutfaklarında da yapılabilen krem puf tarifidir. Bir Fransız tatlısı olan bu lezzet Cream puff, kreme puf ya da krem puf gibi farklı isimlerle de tanınan bir tatlıdır. Yapımı da oldukça pratiktir.
Cream puff tatlısı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir, verilen tarif adımlarını ve püf noktalarını uygulayabilirsiniz. Malzeme miktarlarına birebir uymayı unutmayın. Bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Hamuru için:
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı su
70 gram tereyağı
Yarım çay kaşığı tuz
1 bardak un
3 yumurta
Üzeri için:
1 çay bardağı esmer şeker
1 bardak un
85 gram tereyağı
Kreması için:
3 bardak süt
4 yumurtanın sarısı
1 çay bardağı şeker
3 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Sosu için
Yarım paket krema
180 gram çikolata (Sütlü ya da bitter karışık olabilir)
TARİF
Hamur malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.
Üzeri için gerekli malzemeleri çırpın ve toparlayıp hamur elde edin.
Üst hamurunu yağlı kağıt arasına yayıp dolapta bekletin.
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