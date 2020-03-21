SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti

Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti

İTALYA HABERLERİ  | 21.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen Juventus'un gönüllü maaş fedakarlığı talebine Cristiano Ronaldo da katıldı.

Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, kulübünün maaşlardan gönüllü fedakarlık talebini kabul etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri büyük ölçüde düşen Juventus, oyuncularından kulübe yardımcı olmak adına maaşlarının bir bölümünü gönüllü olarak vazgeçmelerini talep etti. Bu talebi kabul eden Cristiano Ronaldo, maaşının yüzde 33'lük kısmına denk gelen 10 milyon euro'dan vazgeçti.

Juventus'tan yıllık 33 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo, ayrıca kişisel sponsoru nike ile ömür boyu süren yaklaşık 837 milyon euroluk da bir anlaşma yapmıştı.

İtalya'nın en çok kazanan futbolcusu olan Portekizli yıldız, koronavirüs salgını boyunca doğduğu şehir olan Madeira adasında kişisel izolasyona girmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Milli futbolcu koronavirüs testinin sonucu açıkladıMilli futbolcu koronavirüs testinin sonucu açıkladı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus cristiano ronaldo 10 milyon euro maaş

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs belirtisine rastlandı

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs belirtisine rastlandı

Arda Turan G.Saray sevgisini böyle söyledi

Arda Turan G.Saray sevgisini böyle söyledi

Milli futbolcu koronavirüs testinin sonucu açıkladı

Milli futbolcu koronavirüs testinin sonucu açıkladı

Flaş! F.Bahçe'den yeni hoca sürprizi

Flaş! F.Bahçe'den yeni hoca sürprizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti

Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti

Hakan Çalhanoğlu koronavirüs testinin sonucunu açıkladı

Milli futbolcu koronavirüs testinin sonucu açıkladı

İtalyan spor dünyasında koronavirüse karşı bağış seferberliği

Koronavirüse karşı bağış seferberliği

İnter'in yıldız futbolcusu Lukaku bunalıma girdi!

Yıldız futbolcudan ilginç açıklama!

Juventus'tan koronavirüs açıklaması! Merih Demiral'dan flaş haber

Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Juventus'un yıldız futbolcusu Higuain, koronavirüs karantinasından kaçarken yakalandı!

Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.