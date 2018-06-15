Cristiano Ronaldo, 4 Dünya Kupası'nda gol atan 4. oyuncu oldu!

Portekiz’in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo dört farklı kupada gol atan oyuncular arasına girdi.

2006 Dünya Kupasında İran, 2010 Dünya Kupası'nda K.Kore ve 2014 Dünya Kupası'nda Gana'ya gol atan yıldız oyuncu 2018'de ise İspanya'ya penaltıdan gol kaydetti.

Daha önce Miroslav Klose, Pele ve Uwe Seeler bunu başarmıştı.

Cristiano Ronaldo ayrıca milli takım formasıyla üst üste 8 turnuvada da (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

(Not: C. Ronaldo’ya Avustralya takımından Tim Cahill ve Meksikalı Rafael Marquez eşlik edebilir. Çünkü bu oyuncularında 3 farklı turnuvada golü var)

