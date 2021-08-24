SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo, "Asla oynamam" dediği takıma transfer oluyor

Cristiano Ronaldo, "Asla oynamam" dediği takıma transfer oluyor

24.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da yılın transfer bombası Messi ile patlamıştı ama bu takas da çok ses getirecek. Juventus ve Manchester City, Cristiano Ronaldo - Gabriel Jesus takası için görüşüyor. Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. İtalyan ekibi de onun maaş yükünden bunalmış durumda. Manchester City, Kane transferini rafa kaldırdı. Kane transferi 200 milyon euroyu aşıyor. City için Ronaldo şu an daha cazip gözüküyor. İki takım da görüşmelerde ortak zeminde buluşmuş durumda.

Cristiano Ronaldo, "Asla oynamam" dediği takıma transfer oluyor

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ayrılması an meselesi. Torino ekibi geçtiğimiz hafta Merih Demiral'ı da Atalanta'ya göndermişti. Takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, maçlara çıkmak istemediğini iletti. Takımın hocası Allegri, Portekizli starı kulübede oturttu. Juventus da 36 yaşındaki yıldızın maaş yükünü artık taşımak istemiyor.Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

KANE ZOR, RONALDO CAZİP

Manchester City, Kane transferinde geri adım attı. 115 milyon euroluk bonservis ve oyuncunun maaşı City için şimdilik zor. 100 milyon euroya biten Jack Grealish transferinin ardından Kane dosyası kapandı gibi. Ronaldo'nun yıllık 20-30 milyon euro arasındaki maaşını karşılamak City için şu anda daha cazip gözüktü.

TAKAS FORMÜLÜ

City, istediği verimi alamadığı Gabriel Jesus'u elden çıkartmak istiyor. Juventus da Brezilyalı santrfora sıcak bakıyor. İki dev kulübün bu takas için görüşme yaptığı konuşuluyor. Tüm şartlar düşünüldüğünde bu takasın gerçekleşme ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor.Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

"CITY'DE OYNAMAM"

Ronaldo Real Madrid'de top koşturudğu dönemde Manchester City transferi için, "Orada oynayamam. Kalbimin bir yanı Manchester United ile atıyor. United taraftarları kalbimde. Nasıl olur bilmiyorum ama oynarsam United için oynarım" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig ekibinden flaş transferSüper Lig ekibinden flaş transfer
İzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke olduİzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu
Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmediYanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Galatasaray son dakikada güldü!

Galatasaray son dakikada güldü!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.