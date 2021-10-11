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Cristiano Ronaldo, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu

11.10.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'la oynanan hazırlık maçında 181. kez mili takım formasıyla sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu unvanına sahip oldu.

Cristiano Ronaldo, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz yaz ayında Manchester United'a geri dönerek transfer dönemine damga vuran Ronaldo, bu kez Portekiz Milli Takımı ile kendinden söz ettirdi.

181 MAÇ İLE TARİHE ADINI YAZDIRDI

Katar ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu, attığı golle takımına galibiyette katkı sunarken, 181. kez milli takım forması giyerek Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu.

Bu alanda ilk sıraya yerleşen Portekizli yıldızı, bir zamanlar takım arkadaşı olan Sergio Ramos izliyor.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDELİM"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Ronaldo, "Rekorlar her zaman olağanüstüdür. Portekiz formasıyla 181 maça çıkmak ve 46 farklı ülkeye karşı gol atmak, asla mümkün olacağını düşünmediğim bir şeydi. Daha fazlası için savaşmaya devam edelim" açıklamasında bulundu.

Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular;

Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç
Sergio Ramos - İspanya: 180 maç
Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç
Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç
Iker Casillas - İspanya: 167 maç


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Futbol Takımı
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