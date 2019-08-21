SPOR

Cristiano Ronaldo: Belki gelecek yıl futbolu bırakabilirim

İSPANYA HABERLERİ  | 21.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, futbolu ne zaman bırakacağı konusunda kararsız görünüyor. Portekizli yıldız "Her zaman anlık zevk almaya çalışıyorum. Belki gelecek yıl bırakırım. Belki 40-41 yaşına kadar oynarım" dedi.

Cristiano Ronaldo: Belki gelecek yıl futbolu bırakabilirim

34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yıl Juventus'a katıldıktan sonra tüm kulvarlarda 43 maçta 28 gol atarak İtalyan devinin 2018-19'da Serie A şampiyonu olmasına yardımcı oldu.

NTVSpor'da yer alan habere göre; Ballon d'Or'u 5 kazanan Ronaldo, emeklilik konusunda ise tam karar verememiş durumda...

Konuyla ilgili konuşan Ronaldo, "Emeklilik? Bilmiyorum. Her zaman anlık zevk almaya çalışıyorum. Belki gelecek yıl bırakırım. Belki 40-41 yaşına kadar oynarım..." ifadelerini kullandı.

5 Şampiyonlar Ligi (dördü Real Madrid, biri Manchester United ile), 3 Premier Lig, 2 La Liga ve 1 Serie A şampiyonluğu ile birçok bireysel başarı yaşayan Ronaldo, kendisinden daha başarılı bir kariyere sahip olan başka bir futbolcu olmadığını da belirtti.

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
Bale sürprizi! Zidane açıkladıBale sürprizi! Zidane açıkladı
Real galibiyetle başladıReal galibiyetle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus

En Çok Okunan Haberler

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Diyarbakır'da dehşet! 5 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 5 ölü, 8 yaralı

İşte Ribery'nin yeni takımı!

İşte Ribery'nin yeni takımı!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!

Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!

Konyaspor'a Ugandalı 10 numara!

Konyaspor'a Ugandalı 10 numara!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Real Madrid'de Asensio şoku!

Real Madrid'de Asensio şoku!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Real Madrid fena karıştı!

Real Madrid fena karıştı!

Barcelona'dan Neymar kararı

Barcelona'dan Neymar kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo: Belki gelecek yıl futbolu bırakabilirim

Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?

Zinedine Zidane: Gareth Bale Real Madrid'de kalacak

Bale sürprizi! Zidane açıkladı

Celta Vigo 1 - 3 Real Madrid

Real galibiyetle başladı

Athletic Bilbao 1 - 0 Barcelona (La Liga)

Barcelona'ya Bilbao darbesi

Real Betis Borja Iglesias ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Betis forvetini buldu

Barcelona ve Paris, Neymar için görüşüyor!

Barcelona ve Paris, Neymar için görüşüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.