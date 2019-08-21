Cristiano Ronaldo: Belki gelecek yıl futbolu bırakabilirim

34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yıl Juventus'a katıldıktan sonra tüm kulvarlarda 43 maçta 28 gol atarak İtalyan devinin 2018-19'da Serie A şampiyonu olmasına yardımcı oldu.
NTVSpor'da yer alan habere göre; Ballon d'Or'u 5 kazanan Ronaldo, emeklilik konusunda ise tam karar verememiş durumda...
Konuyla ilgili konuşan Ronaldo, "Emeklilik? Bilmiyorum. Her zaman anlık zevk almaya çalışıyorum. Belki gelecek yıl bırakırım. Belki 40-41 yaşına kadar oynarım..." ifadelerini kullandı.
5 Şampiyonlar Ligi (dördü Real Madrid, biri Manchester United ile), 3 Premier Lig, 2 La Liga ve 1 Serie A şampiyonluğu ile birçok bireysel başarı yaşayan Ronaldo, kendisinden daha başarılı bir kariyere sahip olan başka bir futbolcu olmadığını da belirtti.
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