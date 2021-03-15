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Cristiano Ronaldo çok ucuz kurtuldu!

15.03.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo çok ucuz kurtuldu!

İtalya'da Inter ve Milan'la şampiyonluk yarışındaki Juventus'ta takımın yıldızı Cristiano Ronaldo, Cagliari deplasmanında inanılmaz bir hareket yaptı. İtalya'da birçok otoritenin "Yüzde 100 kırmızı kart" dediği pozisyonda Portekizli süperstar ucuz kurtardı! VAR'ın pozisyon için orta hakemi çağırmaması da İtalya'da, ülkemizde olduğu gibi VAR'ın tartışılmasına sebep oldu.

Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı Serie A'daki Cagliari-Juventus maçı Torino ekibi ve Ronaldo açısından kabusa dönebilirdi. 14. dakikada Juve'nin 1-0 öne olduğu anlarda, Cagliari kalecisi Alessio Cragno'ya çok sert bir müdahalede bulunan Ronaldo bu pozisyonda sarı kart gördü ve tabiri caizse çok ucuz kurtardı.

Kramponunun tabanıyla adeta Cragno'nun ensesine basan Ronaldo bu dakikada kırmızı kart görmüş olsaydı, belki de Juventus yaşayacağı muhtemel bir puan kaybıyla şampiyonluktan olacaktı. İtalya'da gecenin en çok konuşulan pozisyonu için birçok otorite "Yüzde 100 kırmızı kart" yorumunu yaptı.

VAR TARTIŞMASI

Birçok eski hakem kırmızı kartta fikir birliğine varırken, VAR'ın orta hakem Gianpaolo Calvarese'yi çağırmaması da sert şekilde eleştirildi. Juventus maçı 3-1 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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