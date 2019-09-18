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Ronaldo'dan çarpıcı cinsellik itirafı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 18.09.2019 18:14 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, çarpıcı açıklamalar yaptı. Manchester United'a transferinden önce Arsenal ile anlaşmak üzere olduğunu belirten Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'le olan cinsel hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun İngiltere'de yayın yapan ITV televizyonuna verdiği röportaj kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Babasıyla ilgili bir soru karşısında gözyaşlarına boğulan 34 yaşındaki yıldız, sevgilisi Georgina Rodriguez'le olan cinsel hayatından da bahsederken, kariyerine dair tarihi bir itirafta bulundu.

Piers Morgan'a konuşan dünyaca ünlü futbolcu, 2003 yazında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a gitmeden önce Arsenal'a imza atmaya çok yakın olduğunu söylerken "Transferin bitmesine bir adım kalmıştı. Gerçekten orada forma giymeye çok yakındım ancak iş suya düştü. Yine de Arsenal'a benim için gösterdiği çabadan ötürü minnettarım. Özellikle de Arsene Wenger'e..." ifadelerini kullandı.

Arsenal'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen CR7, söz konusu dönemde Topçular'ın yanı sıra pek çok takımla görüştüğünü ifade ederken "Örneğin Valencia da bunlardan biriydi. Barcelona, Real Madrid ve Inter'le de konuştuk. Ancak Manchester United, kendileriyle oynadığımız hazırlık maçından sonra bana olan ilgisini arttırmıştı. En nihayetinde de United'a imza attım." şeklinde konuştu.

Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'le olan cinsel hayatına dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

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