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Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını şaşırtan karar

29.09.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da harika bir başlangıca imza atan Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra kariyerinin ne yönene seyredeceği netleşti. Portekizli yıldız, futboldan emekli olduktan sonra Manchester United'ın genç takımına antrenör olmak ve 11 yaşındaki oğlunun gelişimini yakından takip etmek istiyor. Her zaman futbolu bıraktıktan sonra dinleneceğini söyleyen Ronaldo'nun fikir değiştirmesi hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.

Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını şaşırtan karar

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. İngiliz medyası, Portekizli yıldızın futbolu bıraktıktan sonraki kariyerine ilişkin ipuçları verdi.

MANCHESTER UNİTED, FORMASINI GİYDİĞİ SON TAKIM OLACAK

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'da genç takıma antrenör olmak istiyor. Portekizli yıldız, antrenör olduktan sonra aynı zamanda 11 yaşındaki oğlunun gelişimini de takip edebilecek. Manchester United ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibinin kariyerindeki son takım olması bekleniyor.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Her zaman futbolu bıraktıktan sonra dinleneceğini söyleyen Ronaldo'nun fikir değiştirmesi hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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