Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan açıklama: Yuhalanmayı özledim

Dün gerçekleştirilen Küresel Futbol Ödül Töreni'nde Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi.Ödül töreninde konuşan Ronaldo, stadyumlarda taraftarları görmek istediğini söylerken, yuhalanmayı özlendiğini açıkladı.

"YUHALANMAYI ÖZLEDİM"

Ronaldo, "Bana göre, dürüst olmak gerekirse boş stadyumlara oynamak çok sıkıcı. Oyuncular olarak protokollere saygı duyuyoruz. Sağlık her şeyden önemli tabii ki ama bu durumu sevmedim.Bu işi yapıyorum çünkü futbolu seviyorum. Futbol her zaman tutkum. Ailem, çocukların, arkadaşlarım ve taraftarlar için oynuyorum.İnsanların beni yuhalamasını seviyorum. Ben topa dokunduğumda yuhalıyorlar. Bunu seviyorum ve gerçekten bu durumu özledim.Umarım 2021'de kuralları değiştirirler ve yeniden stadyumların dolu olduğunu görürürüz" dedi.

"KOLA İÇİYOR, CİPS YİYOR..."

Törenin ardından röportaj veren Portekizli yıldız, oğlu Cristiano Ronaldo Jr. için de açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "İleride iyi bir futbolcu olup olamayacağını göreceğiz. Buna kızdığımı bilmesine rağmen bazen kola içiyor, cips yiyor. Bazen ona vücüdunu yenilemesi için soğuk suya girmesini söylüyorum. Bana suyun çok soğuk olduğunu söylüyor. Bunlar normal çünkü henüz sadece 10 yaşında" dedi.