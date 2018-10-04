Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt

Las Vegas'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Cristiano Ronaldo, açılan soruşturma karşısında vicdanının rahat olduğunu söyledi. Kathryn Mayorga isimli kadının avukatların girişimi sonrası Las Vegas polisi, iddia edilen olayla ilgili bir soruşturma açtı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Cristiano Ronaldo, suçlamaları reddetti.
"Tecavüz, olduğum ve inandığım her şeye tezat olan iğrenç bir suç" diyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" şeklinde konuştu.
Ronaldo, konuyla ilgili açılan soruşturmayla ilgili "Rahat olan vicdanım ile, soruşturmanın sonuçlarını sükunet içerisinde bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı. (NTV Spor)
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