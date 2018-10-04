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Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt

İTALYA HABERLERİ  | 04.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz iddiasının yankıları büyüyor. Ronaldo, tecavüz iddialarını kesin bir dille reddetti.

Las Vegas'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Cristiano Ronaldo, açılan soruşturma karşısında vicdanının rahat olduğunu söyledi. Kathryn Mayorga isimli kadının avukatların girişimi sonrası Las Vegas polisi, iddia edilen olayla ilgili bir soruşturma açtı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Cristiano Ronaldo, suçlamaları reddetti.

"Tecavüz, olduğum ve inandığım her şeye tezat olan iğrenç bir suç" diyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" şeklinde konuştu.

Ronaldo, konuyla ilgili açılan soruşturmayla ilgili "Rahat olan vicdanım ile, soruşturmanın sonuçlarını sükunet içerisinde bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı. (NTV Spor)

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Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!

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Kathryn Mayorga adlı model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Kathryn Mayorga adlı model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.
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Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini iddia etmişti.
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İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.
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Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, özür dilerim" dediğini de iddiaları arasına eklemişti.

Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, özür dilerim" dediğini de iddiaları arasına eklemişti.
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Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi şekilde dans etmeleri dikkatlerden kaçmıyor.

Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi şekilde dans etmeleri dikkatlerden kaçmıyor.
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Tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mayorga, iddiaları tekrarlamaması karşılığında 287 bin £ 'sus payı' almıştı.

Tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mayorga, iddiaları tekrarlamaması karşılığında 287 bin £ 'sus payı' almıştı.
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Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!

Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!
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Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!

Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!
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Anahtar Kelimeler:
İtalya juventus cristiano ronaldo Kathryn Mayorga

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