Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek

2009 yılında Kathryn Mayorga isimli mankene tecavüz ettiği iddia edilen Ronaldo, uzun senelerdir bu konu hakkında suçsuz olduğunu ifade ediyor. Nevada hakimi verdiği kararla davanın seyrini değiştirebilir.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Mayorga, o dönem Ronaldo'nun 25 yaşında olduğunu ve gece kulübünde tanıştıklarını daha sonra otel odasında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.Ronaldo da cinsel birlikteliğin karşılıklı rızaya dayanarak olduğunu belirtip tecavüz iddiasını kesin bir dille reddetmişti.

SON DAKİKA: RONALDO'NUN TECAVÜZ DAVASINDA YENİ GELİŞME!

2009'daki saldırı iddiasından sonra Las Vegas yargıcı, hukuk ekibinin çalıntı belgeler kullandığını söyledi. Nevada'daki sulh hakimi, Kathryn Mayorga'nın iddialarına karşı Ronaldo ve avukatlarının yanında yer aldı. Sulh yargıcı Daniel Albregts, Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ı, davayı çalıntı belgelere dayandırmakla suçladı.Ronaldo hakkındaki tecavüz iddiasının makul bir şüphenin ötesine geçemeyeceği bu nedenle hiçbir suçlama yapılamayacağı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'A TRANSFER OLDU

Daha önce beş kez Ballon d'Or'u kazanan Cristiano Ronaldo, bu sezon başında Manchester United'a transfer olmuştu.Ronaldo bu sezon Premier Lig'de oynadığı dört maçta üç kez gol sevinci yaşadı. Manchester United'ın en önemli oyuncularından biri olan Ronaldo, İtalya'da da Juventus kariyeri boyunca 134 maçta 101 gol atmıştı.Portekizli yıldız bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçta da fileleri sarsmayı başardı.Deplasmandaki Young Boys maçında takımının ilk golünü atan Ronaldo, son Villarreal maçında da son dakikada sahneye çıkarak galibiyet golünü atmıştı.



