Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez'e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dokuz yıldır birlikte olduğu partneri Georgina Rodriguez ile nişanlandı. Müjdeli haberi Rodriguez sosyal medya hesabından duyururken Ronaldo'nun aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı.

Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez'e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı
Berker İşleyen

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulundu ve çift nişanlandı.

4.3 MİLYON EURO DEĞERİNDE YÜZÜK

Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı 1

The Sun'un haberine göre, Ronaldo'nun Georgina'ya hediye ettiği nişan yüzüğünün değeri 4.3 milyon euroyu aşıyor.

310 BİN EURO'LUK HEDİYELER

Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı 2

Ronaldo'nun, yüzüğün yanı sıra Georgina'ya verdiği çeşitli hediyelerin toplam değerinin ise 310 bin eurodan fazla olduğu belirtildi.

"BÜYÜK BİR DÜĞÜN PLANLIYORLAR"

Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı 3

The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Çift düğün planlamalarına başladı ve görkemli bir tören olacak. İkisi de çok heyecanlı. Cristiano, her zaman evlenmeyi hayal etmişti ve bu anı sabırsızlıkla bekliyor. Georgina'yı dünyanın en mutlu kadını ve çocuklarının mutlu annesi yapmayı hedefliyor," dedi.

2016'DAN BU YANA BİRLİKTELER

Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı 4

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 2016 yılından beri birlikte ve iki çocukları bulunuyor.

Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!
