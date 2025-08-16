Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez'e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulundu ve çift nişanlandı.

4.3 MİLYON EURO DEĞERİNDE YÜZÜK

The Sun'un haberine göre, Ronaldo'nun Georgina'ya hediye ettiği nişan yüzüğünün değeri 4.3 milyon euroyu aşıyor.

310 BİN EURO'LUK HEDİYELER

Ronaldo'nun, yüzüğün yanı sıra Georgina'ya verdiği çeşitli hediyelerin toplam değerinin ise 310 bin eurodan fazla olduğu belirtildi.

"BÜYÜK BİR DÜĞÜN PLANLIYORLAR"

The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Çift düğün planlamalarına başladı ve görkemli bir tören olacak. İkisi de çok heyecanlı. Cristiano, her zaman evlenmeyi hayal etmişti ve bu anı sabırsızlıkla bekliyor. Georgina'yı dünyanın en mutlu kadını ve çocuklarının mutlu annesi yapmayı hedefliyor," dedi.

2016'DAN BU YANA BİRLİKTELER

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 2016 yılından beri birlikte ve iki çocukları bulunuyor.