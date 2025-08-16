Cristiano Ronaldo evleniyor! Georgina Rodriguez'e aldığı yüzüğün fiyatını duyanlar inanamadı

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulundu ve çift nişanlandı.
The Sun'un haberine göre, Ronaldo'nun Georgina'ya hediye ettiği nişan yüzüğünün değeri 4.3 milyon euroyu aşıyor.
Ronaldo'nun, yüzüğün yanı sıra Georgina'ya verdiği çeşitli hediyelerin toplam değerinin ise 310 bin eurodan fazla olduğu belirtildi.
The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Çift düğün planlamalarına başladı ve görkemli bir tören olacak. İkisi de çok heyecanlı. Cristiano, her zaman evlenmeyi hayal etmişti ve bu anı sabırsızlıkla bekliyor. Georgina'yı dünyanın en mutlu kadını ve çocuklarının mutlu annesi yapmayı hedefliyor," dedi.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 2016 yılından beri birlikte ve iki çocukları bulunuyor.
