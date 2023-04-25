Cristiano Ronaldo geldi, Al Nassr kahroldu! Dünyaca ünlü yıldızın 'uğursuzluğu' takıma yansıdı!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan önce Manchester United'daki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve organizasyonun ardından Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, yaşadığı olaylarla gündem olmaya devam ediyor.

Takımının Al Hilal ile oynadığı maçın sonunda rakip taraftarlar tarafından yapılan 'Messi' tezahüratlarına cinsel organını tutarak tepki gösteren Cristiano Ronaldo, Arabistan'ı karıştırmıştı.

Bazı futbolseverler, dünyaca ünlü yıldızın ülkeden sınır dışı edilmesini istemiş ve 38 yaşındaki futbolcuyu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Ronaldo transfer olduğundan beri daha önce Riyad Süper oynanan Riyad Süper Kupası ve Suudi Süper Kupası'ndan elenen Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde de liderliği kaptırmıştı.

Portekizli oyuncu, Al Wehda ile oynanan Suudi Kral Kupası Yarı Final maçında takımının 1-0'lık yenilgisine engel olamadı ve bu organizasyona da veda etti.

Tüm yaşananların ardından Cristiano Ronaldo'nun transferinin Al Nassr'ın takım performansını kötü etkilediği kamuoyunda konuşulmaya başlanırken, oyuncunun da mutsuz olduğu kaydedildi.

