Cristiano Ronaldo hakkında az bilinen gerçek! 15 yaşında ölümden döndü...

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu, herkes muhteşem futboluyla, özverili çalışmasıyla ve gündemden düşmeyen özel hayatıyla tanıyor. Pek çok futbolcu onun gibi başarılı olup dünyaya adını duyurmak istiyor. Peki Ronaldo’nun 15 yaşında ölümden döndüğünü ve neredeyse futbolu bırakmak üzere olduğu biliyor muydunuz? İşte yıldız futbolcu hakkında az bilinen gerçekler…

CRİSTİANO RONALDO 15 YAŞINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İspanyol yıldız Cristiano Ronaldo 15 yaşında ölümden dönmüş. Pek çok kişinin az bildiği bu hikaye sonucunda neredeyse futbolu bırakıyormuş. Belki de onu hiç tanıma şansına bile sahip olamayacaktık. İşte Ronaldo’nun 15 yaşında yaşadığı trajik olay…

Ronaldo 15 yaşındayken kendisine futbolu bıraktırmaya zorlayabilecek bir kalp çarpıntısı tanısı konuldu. Sporting kulübü çalışanları bu durumdan haberdar edildi ve annesi, Ronaldo'nun hastanede yatması için onayını verdi. Hastanedeyken, kalbindeki probleme neden olan bölge, bir lazer operasyonuyla yakıldı. Ameliyat sabahleyin başladı ve Ronaldo öğleden sonra taburcu edildi. Sadece birkaç gün sonra antrenmanlara devam etti. Ölümden dönen futbolcu, az kalsın kariyerini 15 yaşındayken noktalıyormuş.

CRİSTİANO RONALDO HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER

Cristiano Ronalda oldukça farklı bir kişiliğe sahip. Bu farklı kişiliğini de yansıtmayı ihmal etmiyor. Örneğin her maça farklı bir saç stiliyle çıkıyor ve devre aralarında model değiştiriyor. Bunu alışkanlık edinmiş.

Genelde maçlarda haç çıkarır, kıyafetlerinin altında haç takar. Ancak başkalarının dini duygularına karışmaz ve saygı duyar.

Bir diğer az bilinen gerçek ise asla alkol içmez çünkü babasının ölümüne neden olmuştur. Aynı şekilde hiç dövmesi de yoktur. Çünkü düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.

Filistin'e ve oradaki okullara ve Afrika'daki aç insanlara yardım etmektedir.

Kanser hastalarına özel bir zaafı var çok sayıda kanser hastası özellikle çocuklara yardım eder.

Ronaldo ailesini çok sever, bu yüzden tatillerde genellikle ailesinin yanına gider ve onlarla vakit geçirir.



