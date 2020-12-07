Cristiano Ronaldo için Manchester United iddiası

Chevrolet, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'a geri getirmenin harika bir ticari hareket olacağına inanıyor. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Juventus'un hisseleri sadece bir haftada yüzde 30 artış göstermişti. Haberde Chevrolet'in yıldız futbolcunun haftalık 500 bin sterlinlik (5 milyon 196 bin Lira) maaşını ödemek için United'a finansal destekte bulunacağı ifade edildi.

Manchester United'ın ana sponsorlarından biri olan Amerikan otomobil markası Chevrolet, CR7'nin kulübe geri dönüşünü finanse etmek istiyor. Amerikan markası, Ronaldo'nun Juventus'a transfer iyle Jeep markasının satışlarının arttığını gözlemledi ve bu transfer için harekete geçti.

Avrupa basını ise Cristiano Ronaldo'nun yeni takımıyla ilgili olarak flaş iddialarda bulunmaya devam ediyor. Auto Esporte'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United 'a geri dönüyor.

Koronavirüs sebebiyle gelirlerinde büyük bir kayba uğrayan Juventus, Portekizli süper yıldızla sezon sonunda yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda yılda 26 milyon sterlin (270 milyon lira) kazanacak olan Portekizli yıldızın ise ligde yeniden şampiyonluğa oynamak için Kırmızı Şeytanlar'ın yönetiminden birkaç transfer daha yapmasını istediği belirtildi.

Cristiano Ronaldo 2003-2009 yılları arası forma giydiği Manchester United'a üst üste 3 lig şampiyonluğu ve 2008'de ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşamıştı. Portekizli yıldız 2009 yılında ise dönemin transfer rekoru olan 80 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

Ronaldo, alt üst ettiği bireysel rekorların yanına 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 La Liga şampiyonluk kupası eklemişti. Ronaldo geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 750. golüne imza atarak yine tarih yazmıştı.

