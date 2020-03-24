Cristiano Ronaldo, ihtiyaç sahibi hastanelere üç yoğun bakım ünitesi satın aldı!

Juventus'a dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan güzel haber geldi ve Portekizli dyuncunun korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin korona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte Portekiz'de izole bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğinde az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmemişti. Ekipte Blaise Matuidi'nin ve Paulo Dybala'nın testleri de pozitif çıkmıştı.

RONALDO'DAN REKOR BAĞIŞ!

Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes, koronavirüs kapsamında Portekiz'deki ihtiyaç sahibi hastanelere üç yoğun bakım ünitesi satın aldı. Ünitelerin toplam değeri 1 milyon Euro.



