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  4. Cristiano Ronaldo ile dalga geçti! Yıldız oyuncunun saltanatı sona mı erdi?

Cristiano Ronaldo ile dalga geçti! Yıldız oyuncunun saltanatı sona mı erdi?

12.08.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan ayrılma isteği artık herkes tarafından bilinen Ronaldo kendisine kulüp arıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen Portekizli golcü için Real Madrid Başkanı Perez'den flaş ifadeler kullanıldı. Bir taraftarın ''Bize Ronaldo'yu al'' sözüne karşılık veren Perez, ''Ronaldo mu? Adam 38 yaşında. Bence işi bitti." açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo'nun saltanatı sona eriyor? Bir süredir Manchester United'dan ayrılmak için çabalayan fakat sonuç alamayan yıldız oyuncu için Real Madrid kulübü de kapıları kapattı. Dev kulübün başkanı Perez, Ronaldo için yakışıksız ifadeler kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ! ''BENCE İŞİ BİTTİ"

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Bir taraftarın kendisine Ronaldo'yu sorması üzerine cevap veren Perez, "Ronaldo mu? Adam 38 yaşında. Bence işi bitti. Bu transferi bana artık lütfen sorup durmayın. Ronaldo hiçbir zaman gündemimize gelmedi ve gelmeyecek." ifadelerini kullandı. Ronaldo ile adeta alay eden Perez'e sosyal medyada tepki yağıyor.


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Cristiano Ronaldo Manchester United real madird
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