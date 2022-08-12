Cristiano Ronaldo ile dalga geçti! Yıldız oyuncunun saltanatı sona mı erdi?

Cristiano Ronaldo'nun saltanatı sona mı eriyor? Bir süredir Manchester United'dan ayrılmak için çabalayan fakat sonuç alamayan yıldız oyuncu için Real Madrid kulübü de kapıları kapattı. Dev kulübün başkanı Perez, Ronaldo için yakışıksız ifadeler kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ! ''BENCE İŞİ BİTTİ"

Bir taraftarın kendisine Ronaldo'yu sorması üzerine cevap veren Perez, "Ronaldo mu? Adam 38 yaşında. Bence işi bitti. Bu transferi bana artık lütfen sorup durmayın. Ronaldo hiçbir zaman gündemimize gelmedi ve gelmeyecek." ifadelerini kullandı. Ronaldo ile adeta alay eden Perez'e sosyal medyada tepki yağıyor.



