SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

18.06.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil sahalarda kırılmadık rekor bırakmayan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da zirveye yerleşti. Portekizli yıldız, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

Birçok futbol otoritesi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, sosyal medyada kırdığı rekorla tarihe geçti.

cristiano-ronaldo

EURO 2020'DE DE REKOR KIRDI

Portekizli yıldız, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaştı ve bu sayıya ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan Ronaldo son olarak, 3-0 kazanılan Macaristan maçında attığı 2 golle "Turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu" unvanını elde etmişti. Yıldız futbolcu aynı zamanda turnuvada en fazla galibiyet gören futbolcu rekorunu da eline geçirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
İşte Demba Ba'nın yeni takımıİşte Demba Ba'nın yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

F.Bahçe Beko'dan bir transfer daha

F.Bahçe Beko'dan bir transfer daha

Başakşehir Lucas Lima ile anlaşma sağladı

Başakşehir Lucas Lima ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekibine Kanadalı sol bek

Süper Lig ekibine Kanadalı sol bek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.