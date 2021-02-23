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Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor! PSG...

23.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor! PSG...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararı aldığı ve bunu menajeri Jorge Mendes'e ilettiği iddia edildi.

İtalyan devi Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılıyor. Libero gazetesinde görev yapan Fabio Santini, 7 Gold kanalında yaptığı açıklamalarda oyuncunun ayrılık kararı aldığını ifade etti.

Santini'nin açıklamasında, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararını menajeri Jorge Mendes'e ilettiği ve yeni bir macera istediği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun yeni durağına ilişkin de açıklamada bulunan Santini, "Portekizli yıldız, Fransa'ya PSG'ye gitmeyi planlıyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Juventus'un da bir süredir oyuncunun yüksek maaşından dolayı rahatsız olduğu ve yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyordu.


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