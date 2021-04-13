SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cristiano Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

Cristiano Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

13.04.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e geri döneceği iddia edilen Cristiano Ronaldo geleceği ile ilgili kararını verdi. İtalyan basınında yer alan haberde Juventus'un Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

İtalya Serie A'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Real Madrid'e döneceği konuşulan Portekizli futbolcunun geleceği ile ilgili kararını verdiği yazıldı

İtalyan basının haberine göre; Milan, Atalanta ve Napoli ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Juventus eğer Devler Ligi bileti alamazsa Ronaldo takımdan ayrılacak.

0x0-cristiano-ronaldo-gelecegi-ile-ilgili-kararini-verdijuventus-1618330462096

BAŞKAN VE YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Genoa maçını 3-1 kazanmalarına karşın maçtan sonra gol atamadığı için sinirlenerek formasını yere atan 36 yaşındaki yıldızın kulübün mevcut durumunda hoşnut olmadığı ve Şampiyonlar Ligi vizesinin alınması halinde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasına rağmen takımla tüm bağlarını koparacak.

Geçtiğimiz haftalarda ismi eski kulüpleri Manchester United ve Real Madrid'le de anılan Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde başkan Agnelli ve yönetimle bir araya gelerek geleceğini masaya yatıracağı ifade edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Juventus'tan Genoa karşısında 3 gollü galibiyetJuventus'tan Genoa karşısında 3 gollü galibiyet
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Cristiano Ronaldo Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Oranlar güncellendi! İşte ligin favorisi...

Oranlar güncellendi! İşte ligin favorisi...

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.