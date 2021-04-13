Cristiano Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

İtalya Serie A'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Real Madrid'e döneceği konuşulan Portekizli futbolcunun geleceği ile ilgili kararını verdiği yazıldı

İtalyan basının haberine göre; Milan, Atalanta ve Napoli ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Juventus eğer Devler Ligi bileti alamazsa Ronaldo takımdan ayrılacak.

BAŞKAN VE YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Genoa maçını 3-1 kazanmalarına karşın maçtan sonra gol atamadığı için sinirlenerek formasını yere atan 36 yaşındaki yıldızın kulübün mevcut durumunda hoşnut olmadığı ve Şampiyonlar Ligi vizesinin alınması halinde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasına rağmen takımla tüm bağlarını koparacak.

Geçtiğimiz haftalarda ismi eski kulüpleri Manchester United ve Real Madrid'le de anılan Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde başkan Agnelli ve yönetimle bir araya gelerek geleceğini masaya yatıracağı ifade edildi.



