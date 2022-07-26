Cristiano Ronaldo, kariyerinde bir ilki yaşıyor! Artık seçen o değil...

Cristiano Ronaldo kariyerinde bir ilki yaşıyor. Bugüne kadar hep seçen tarafta olan yıldız oyuncu, kendisine kulüp arıyor. Atletico Madrid'e transferi konuşulan Ronaldo çok sert tepkiyle karşılaştı.

"TAKIMA GELİRSE ÜYELİĞİMİ İPTAL EDERİM"

Atletico Madrid taraftarı yıldız oyuncuyu istemediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Atletico Madrid, taraftarları yıldız oyuncunun isminin takımlarıyla anılması üzerine "Contra CR7" etiketiyle tepkilerini gösterdi.

Portekizli milli oyuncu için yorumlarda bulunan taraftarlar; transfer gerçekleşirse üyeliklerini iptal edecekleri, maçlara gitmeyecekleri ve takımı desteklemeyi bırakacakları gibi yorumlarda bulundular.

AKIL HASTANESİ BENZETMESİ

Ronaldo'ya yapılan yorumlardan en dikkat çekici olanı ise akıl hastenesi benzetmeli olanı... Bir Atletico taraftarı yönetime seslenerek "Ronaldo gelirse takımı tutmayı bırakırım. Burası akıl hastanesi değil. Cristiano Ronaldo'yla kazanacağıma, Carlos Martin'le kaybetmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.



