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  4. Cristiano Ronaldo, kariyerinde bir ilki yaşıyor! Artık seçen o değil...

Cristiano Ronaldo, kariyerinde bir ilki yaşıyor! Artık seçen o değil...

26.07.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Ronaldo kendisine takım arıyor. Adı sık sık Atletico Madrid ile anılan yıldız oyuncu hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya geldi. Atletico'nun fanatik taraftarları Ronaldo haberinin ortaya çıkmasının ardından yönetimi topa tuttu.

Cristiano Ronaldo, kariyerinde bir ilki yaşıyor! Artık seçen o değil...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo kariyerinde bir ilki yaşıyor. Bugüne kadar hep seçen tarafta olan yıldız oyuncu, kendisine kulüp arıyor. Atletico Madrid'e transferi konuşulan Ronaldo çok sert tepkiyle karşılaştı.

"TAKIMA GELİRSE ÜYELİĞİMİ İPTAL EDERİM"

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Atletico Madrid taraftarı yıldız oyuncuyu istemediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Atletico Madrid, taraftarları yıldız oyuncunun isminin takımlarıyla anılması üzerine "Contra CR7" etiketiyle tepkilerini gösterdi.

Portekizli milli oyuncu için yorumlarda bulunan taraftarlar; transfer gerçekleşirse üyeliklerini iptal edecekleri, maçlara gitmeyecekleri ve takımı desteklemeyi bırakacakları gibi yorumlarda bulundular.

AKIL HASTANESİ BENZETMESİ

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Ronaldo'ya yapılan yorumlardan en dikkat çekici olanı ise akıl hastenesi benzetmeli olanı... Bir Atletico taraftarı yönetime seslenerek "Ronaldo gelirse takımı tutmayı bırakırım. Burası akıl hastanesi değil. Cristiano Ronaldo'yla kazanacağıma, Carlos Martin'le kaybetmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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