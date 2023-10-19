Cristiano Ronaldo'nun ablasından gündeme bomba gibi düşen açıklama! "Ronaldo aslında 28 yaşında"

Cristiano Ronaldo, Portekiz karşısında yaşadığı iki gol sevincinin ardından toplam 40 golle 2023 yılının en skorer oyuncusu ünvanını eline geçirirken adından söz ettirmeye devam ediyor.

Futbol tarihinin en golcüsü, Portekiz Milli Takımı tarihinin en golcüsü, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü, Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcüsü, Real Madrid tarihinin en golcüsü ünvanlarının da sahibi olan süper yıldız için ablasının yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

'ANNEM YANLIŞ KAYDETTİRMİŞ'

Katia Aveiro kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "38 yaşında, 2023 yılında dünyanın en golcü oyuncusu. 20'li yaşlardaki oyuncuların çok önünde. Gerçek şu ki Cristiano en fazla 28 yaşında. (Annem yanlış kaydettirmiş) 38 yaşındaki bir sporcunun onun oynadığı gibi oynaması mümkün değil. Yeteneği inanılmaz.

"HEPİMİZ ONU ONURLANDIRMALIYIZ"

Cristiano, 30 yaşından bu yana Portekiz için 73 gol attı. Bu onu Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve diğer 187 ülke için tüm zamanların en golcü oyuncusu yapıyor. Az başarı değil, değil mi? Hepimiz Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmalıyız. Teşekkürler Ronaldo. Teşekkürler kardeşim. Hikayenle gurur duyuyorum. Henüz bitmedi..." ifadelerini kullandı.





