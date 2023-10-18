Cristiano Ronaldo'nun gerçek yaşının 38 değil, 28 olduğunu iddia etti! Yıldız oyuncunun ablasından sürpriz paylaşım

Bosna Hersek karşısında attığı iki golle 2023 yılında en fazla gol atan isim olan Cristiano Ronaldo'nun başarısı herkes tarafından alkışlanıyor. 38 yaşında Suudi Arabistan'da forma giymesine rağmen fiziksel olarak hala daha üst düzey olan Ronaldo, rakiplerini birer birer geride bırakmaya devam ediyor.

2023'TE ONDAN DAHA SKORER BİR FUTBOLCU YOK

Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek maçının ilk yarısında iki kez ağları sarsarak toplam 40 golle 2023 yılının en skorer oyuncusu ünvanını eline geçirdi.

"ANNEM YANLIŞ KAYDETTİRMİŞ"

Katia Aveiro kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "38 yaşında, 2023 yılında dünyanın en golcü oyuncusu. 20'li yaşlardaki oyuncuların çok önünde. Gerçek şu ki Cristiano en fazla 28 yaşında. (Annem yanlış kaydettirmiş) 38 yaşındaki bir sporcunun onun oynadığı gibi oynaması mümkün değil. Yeteneği inanılmaz. Cristiano, 30 yaşından bu yana Portekiz için 73 gol attı. Bu onu Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve diğer 187 ülke için tüm zamanların en golcü oyuncusu yapıyor. Az başarı değil, değil mi? Hepimiz Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmalıyız. Teşekkürler Ronaldo. Teşekkürler kardeşim. Hikayenle gurur duyuyorum. Henüz bitmedi..." ifadelerini kullandı.





